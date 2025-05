Tudor Chirilă l-a ironizat pe George Simion pentru prestația sa dintr-o emisiune de la un post TV din Franța: „Circul s-a mutat în altă parte”

Tudor Chirilă s-a amuzat pe seama prestației lui George Simion dintr-o emisiune live de la un post TV din Franța. Liderul AUR, care-l are drept contracandidat pe Nicușor Dan în turul doi al alegerilor prezidențiale din acest an, a încercat să vorbească în franceză, însă în mijlocul propoziției s-a blocat și a revenit la română. Nu acesta a fost cel mai problematic moment, ci acela în care Simion a spus despre președintele Franței, Emmanuel Macron, că are „tendințe dictatoriale”.

Tudor Chirilă l-a ironizat pe George Simion pentru prestația sa dintr-o emisiune de la unul dintre cele mai urmărite posturi de televiziune de știri din Franța

Tudor Chirilă a reacționat în mediul online după ce George Simion a făcut mai multe declarații controversate într-o emisiune de la un post TV din Franța. Aflat în prezența unor susținători ai extremei drepte, liderul AUR a spus despre președintele în funcție al Franței, Emmanuel Macron, că are „tendințe dictatoriale”. Deși nu sunt de acord cu politicile lui Marcon, cei prezenți în platou l-au ironizat pe Simion pentru declarația lui.

„Țin să vă spun că Franța e o democrație care nu are tendințe dictatoriale. Dacă vă numiți deja omologul dictator, asta e «promițător» pentru relațiile României cu Franța”, a spus unul dintre jurnaliștii francezi din platou.

„I-a certat, i-a făcut murdari, le-a zis că la ei e ca în Iran, că președintele e dictator. Numa’ autiști”

După ce a văzut toate acestea, Tudor Chirilă a reacționat pe pagina sa de Facebook.

„«Nous voulons o încetare a focului» Se dovedește că Alecsandri a fost un geniu, dar viața bate filmul. Chirița noastră a ajuns în Franța și francezii au râs. Ba chiar ăia care favorizau extrema dreaptă. Chirița nu s-a lăsat și i-a certat, i-a făcut murdari, le-a zis că la ei e ca în Iran, că președintele e dictator, că ayatollah, alea, alea. Numa’ autiști nu i-a făcut. Apoi a plecat, circul s-a mutat în altă parte. Problema e că românii din Franța rămân, un pic (mai mult) rușinați, tocmai au aflat că muncesc și trăiesc într-o dictatură. S-a mai dus în derizoriu un cuvânt. Putin rânjește, el chiar a intrat în al douăzeci și doilea an de dictatură. Je vous inviter să votați”, a scris Chirilă în mediul online.

Foto: Facebook; Captură YouTube

