David Popovici îndeamnă românii să iasă la vot: „Pentru a câștiga o cursă trebuie în primul rând să te prezinți”

David Popovici îndeamnă românii să iasă la vot, dând de înțeles în mod subtil cu cine va vota. David a spus că are în plan să rămână în țară pe tot parcursul carierei lui sportive, motiv pentru care își dorește să trăiască într-o „Românie sănătoasă politic”.

David Popovici îndeamnă românii să iasă la vot

David Popovici (20 de ani) și-a îndemnat comunitatea online să iasă duminică, 18 mai, la vot. Sportivul nu l-a menționat cu nume și prenume pe candidatul lui favorit, însă a dat de înțeles în mod subtil că va vota cu Nicușor Dan (55 de ani).

„Nu sunt singur în țara asta și îmi pasă. Așa că mesajul meu este simplu. Ieși la vot! Acum contează mai mult ca niciodată să-ți folosești acest drept pentru viitorul nostru în țara asta. Eu unul vreau să rămân în România, cel puțin pe parcursul carierei mele sportive, de asta sunt sigur. Pot face asta doar într-o Românie sănătoasă politic, care promite și se străduiește să facă”, spune David Popovici în mediul online.

„Pentru a câștiga o cursă trebuie în primul rând să te prezinți”

Înotătorul și-a continuat declarația cu un mesaj pentru cei care sunt de părere că nu este în măsură să se implice în politică.

„Fiecare dintre noi are treabă cu politica. Fie că ești student, inginer, mecanic sau poet. Politica ne privește pe noi toți. De la aerul pe care-l respirăm, până la siguranța pe care o simțim când mergem pe stradă. Mai am un singur lucru de spus, ceva ce am învățat din experiența mea de sportiv. Pentru a câștiga o cursă trebuie în primul rând să te prezinți. Acum nu e doar cursa mea, este cursa noastră. Mulțumesc că m-ați ascultat până la capăt și nu uitați, ieșiți la vot!”, a încheiat Popovici.

Sportivul a arătat în mod subtil că va vota cu Nicușor Dan

După ce a terminat ce a avut de zis, David a ieșit din cadru, în spatele lui fiind o tablă pe care era scrisă o ecuație matematică, dând de înțeles că va vota cu Nicușor Dan.

Totodată, propoziția „Pentru a câștiga o cursă trebuie în primul rând să te prezinți” are o dublă semnificație, atât în ceea ce privește ieșirea românilor la vot pe 18 mai, cât și în ceea ce privește refuzul contracandidatului lui Nicușor Dan, George Simion (38 de ani), care a refuzat invitația la toate dezbaterile electorale de după cea de la Euronews, în care prestația lui a fost dezamăgitoare.

