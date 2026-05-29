Bianca Drăgușanu, pregătită pentru a treia rinoplastie. „Mi-a luat cartilajul din urechi și mi-a făcut un nas mai mare!”

Bianca Drăgușanu surprinde din nou publicul cu o serie de confesiuni extrem de sincere despre secretele din culisele imaginii sale impecabile. Cunoscută pentru asumarea totală în privința transformărilor fizice, vedeta a anunțat că se pregătește pentru o nouă intervenție chirurgicală majoră, mai exact o a treia rinoplastie.

Dincolo de nemulțumirile legate de operațiile estetice din trecut, diva a vorbit deschis și despre o altă mândrie a sa, părul natural și strălucitor, dezvăluind regulile stricte din farfurie care o ajută să își mențină podoaba capilară într-o formă de invidiat.

O a treia rinoplastie pentru repararea greșelilor din trecut

Deși fanii consideră adesea că Bianca Drăgușanu a atins perfecțiunea fizică, vedeta demonstrează că nu se teme de schimbare atunci când rezultatele nu se ridică la nivelul așteptărilor sale. Vedeta a dezvăluit că urmează să treacă prin cea de-a treia operație de remodelare a nasului, după ce o primă experiență nefastă cu un medic găsit pe internet i-a adus numeroase complicații medicale și estetice. Din cauza unei proceduri eșuate, organismul ei a început să respingă modificările, fapt ce a determinat-o să caute soluții pentru a repara situația.

Diva a explicat fără ocolișuri calvarul prin care a trecut în urmă cu câțiva ani, dar și determinarea ei de a obține aspectul dorit, indiferent de criticile celor din jur.

„Am făcut de două ori intervenția, prima oară am primit niște informații false despre un doctor pe care l-am găsit la întâmplare pe Instagram și pozele lui erau modificate. Mi-a luat cartilajul din urechi și, in loc să îmi facă un nas mai mic, mi-a făcut un nas mai mare. Fața mea respingea cartilajul și mă umflam tot timpul. După doi ani de zile am cunoscut un alt medic, care a încercat să repare”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Secretul unui păr superb fără extensii

În antiteză cu intervențiile chirurgicale, Bianca Drăgușanu a reușit să obțină un păr superb și plin de vitalitate printr-o metodă complet naturală, bazată pe o nutriție bine pusă la punct. Vedeta a renunțat la extensii și a explicat că dedică foarte mult timp studiului despre regenerarea capilară, investind resurse serioase în acest domeniu. Secretul ei constă în consumul zilnic de proteine, pe care le consideră esențiale pentru strălucirea podoabei sale capilare.

Deși este extrem de riguroasă cu ceea ce pune în farfurie pentru a-și menține silueta și frumusețea, diva recunoaște că echilibrul este mult mai important decât restricțiile drastice.

„Eu mănânc proteine, în fiecare zi, în primul rând pentru păr. Se vede ce frumos și strălucitor e. Acesta e părul meu fără extensii. Studiez de câțiva ani creșterea și regenerarea părului, cred că o să dau și cursuri în curând, am investit foarte mult timp și bani în asta. Mănânc în primul rând pentru părul meu. Eu mănânc orice, dar recomand să mâncați echilibrat. Eu mănânc și cartofi prăjiți cu brânză, de exemplu!”, a concluzionat Bianca Drăgușanu, demonstrând că disciplina și micile plăceri culinare pot merge mână în mână.

