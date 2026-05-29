Daciana Vlad a născut în secret. Prima imagine cu fiica interpretei de muzică populară: „Minunea din viața mea”

Daciana Vlad a devenit mamă în secret. Interpreta de muzică populară a reușit să își țină sarcina departe de luminile reflectoarelor, astfel că vestea că a născut a luat întreaga lume prin surprindere.
Daciana Vlad, una dintre cele mai discrete și apreciate artiste ale momentului, a dezvăluit recent că a devenit mamă, surprinzând o întreagă comunitate de fani. Decizia de a păstra sarcina departe de ochii publicului a fost una personală, motivată de dorința de a se bucura de această etapă într-un cadru intim.
„Eu am decis să fiu puțin mai privată și am zis că voi posta doar atunci când voi simți și, bineînțeles, după ce voi naște. Am căutat foarte mult și nu știam ce să-i pun. Am zis că dacă nu găsesc un nume care să îmi placă atât de mult, o să îi pun Daciana, dar mi-a apărut acest nume, în timp ce citeam un text. Mi-a plăcut atât de mult, m-am informat despre el ce reprezintă și am zis că s-ar potrivi de minune copilașului meu”, a declarat artista într-o emisiune TV.
Alegerea numelui Ava pentru fiica sa a fost un moment de inspirație neașteptată. În timp ce citea un text, Daciana a descoperit acest nume, care a rezonat imediat cu sufletul ei. După ce a aflat semnificația profundă a numelui, artista a simțit că este perfect pentru fetița sa.
Deși luase în calcul să îi dea propriul prenume, Daciana a optat pentru ceva unic, care să reflecte personalitatea copilului.
Numele Ava este scurt, elegant și are origini multiple, dar cea mai cunoscută semnificație a sa este de „viață” (în limba ebraică). Este considerat o variantă a numelui Eva.
Într-o lume în care celebritățile împărtășesc adesea totul cu fanii lor, Daciana Vlad a ales o abordare diferită. Pe lângă faptul că a ținut sarcina ascunsă timp de nouă luni, artista își protejează în continuare viața de familie. Soțul ei, un sprijin important în viața cântăreței, preferă să rămână în afara luminii reflectoarelor.
„Soțul meu este genul de om care nu își dorește să apară prea mult. Nu face parte din domeniul artistic, dar cumva, susține foarte mult activitatea noastră. Când o să dorească el să apară, atunci o să îl expun și pe el. E decizia lui”, a mai spus Daciana Vlad.