Justin Theroux a devenit tată. Soția actorului, Nicole Brydon Bloom, a născut un băiețel

Justin Theroux (54 ani) și soția sa, Nicole Brydon Bloom (32 ani), au devenit părinți pentru prima dată. Pe 18 aprilie, cuplul a anunțat pe Instagram nașterea primului lor copil, un băiețel, moment în care au împărtășit și o fotografie cu micuțul.

„A venit 🕊️ Suntem atât de îndrăgostiți”, au scris cei doi, împărtășind bucuria momentului.

Actorul și soția lui și-au început povestea de dragoste în februarie 2023, când au fost văzuți împreună la un eveniment Netflix. Relația lor a devenit oficială câteva luni mai târziu, după ce au fost fotografiați împărtășind un sărut romantic.

În martie 2025, Justin Theorux și Nicole Brydon Bloom s-a căsătorit, iar logodna lor din august 2024 a fost un moment de basm, actorul cerând-o în căsătorie în Italia cu un inel spectaculos, decorat cu un diamant de 4 carate și pietrele lor de naștere.

Sarcina, o surpriză binevenită

Conform People, Nicole Brydon Bloom și-a anunțat sarcina pe 8 decembrie 2025, când a pășit pe covorul roșu al premierei sezonului 2 din „Fallout” purtând o rochie strălucitoare care i-a evidențiat burtica.

Actrița a dezvăluit în emisiunea „Today” că vestea copilului a fost dată într-un mod clasic: „I-am spus la micul dejun, exact cum vezi în filme”.

Reacția lui Theroux? „Cum?!”, a povestit Bloom râzând.

„I-am spus: ”Pot să te ghidez. A fost un efort de echipă””, a mai zis ea.

Deși copilul nu a fost planificat, cuplul a fost încântat să înceapă o familie.

În februarie 2026, cu două luni înainte de nașterea fiului lor, Justin Theroux și Nicole Bloom au organizat o petrecere de baby shower la Jac’s on Bond, în New York: „Nu a fost un baby shower tradițional, ci mai degrabă o reuniune relaxată. A fost perfect”, a spus o sursă.

„Nicole arăta uimitor, iar amândoi păreau foarte fericiți. Invitații s-au bucurat de cocktailuri și gustări fine”, a mai povestit sursa.

Sursă foto: Instagram

