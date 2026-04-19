Cum se menține Codruța Filip în formă. Artista se mândrește că nu a avut niciodată celulită: „Sunt o norocoasă”

Cum reușește Codruța Filip să se mențină într-o formă de invidiat? Artista de muzică populară, cunoscută și pentru participarea la show-ul „Desafio: Aventura”, impresionează cu silueta sa impecabilă.

Codruța Filip, secretul siluetei ideale

La doar 30 de ani, Codruța Filip a dezvăluit că nu ține diete stricte, iar forma fizică de invidiat este rezultatul unei combinații între o moștenire genetică favorabilă și o rutină activă.

„E genetică treaba. Mănânc foarte mult, dar fac și sport, recunosc. Ajung la sală de 4-5 ori. De ce să mint? Să știi că nu sunt așa slăbuță, am 60 de kilograme”, a declarat artista în emisiunea „Vorbește Lumea”.

Codruța Filip a mărturisit că sportul a fost o constantă în viața ei încă din copilărie, indiferent dacă era vorba de mers la sală sau de exerciții fizice acasă.

„Fac de mică sport, merg la sala de fitness. Am mai făcut și pauze de 1-2 ani, dar m-am ținut cât de cât. Când nu am mers la sală, tot am făcut sport. Ieșeam seara și alergam, făceam gimnastică acasă”, a explicat artista.

Artista se bucură de o piele fermă și fără imperfecțiuni

Un alt subiect care stârnește curiozitatea fanilor este pielea ei impecabilă, fără urme de celulită sau vergeturi, probleme cu care numeroase femei se confruntă.

„Din fericire, nu, sunt o norocoasă. Chiar vorbeam cu mama pe tema asta, când ieșeam de la sală. Mi-a zis că sunt foarte norocoasă că nu am avut niciodată celulită, pentru că scapi foarte greu de ea. Mi-a spus că ea crede că semăn cu tata”, a povestit Codruța Filip.

Solista recunoaște că, la fel ca oricine, are zile când nu se simte la înălțime, dar a învățat să își gestioneze mentalitatea pentru a se simți bine.

„Dimineața mă uit în oglindă. Prima dată, mă analizez și spun că am cearcăne, că parcă mi-a ieșit un coș… Apoi spun că, dacă îmi fac eu o stare de bine, toată ziua îmi merge bine. De ce să stau posomorâtă? Totul depinde de tine și de psihicul tău”, a explicat Codruța Filip, oferind un exemplu de putere interioară.

Codruța Filip, despre momentele dificile din viața ei

Deși astăzi afişează un zâmbet impecabil, Codruța Filip nu a fost scutită de momente grele. Înainte de divorțul de Valentin Sanfira, artista a trecut printr-o etapă dificilă, care a afectat-o atât fizic, cât și psihic.

„Am avut o perioadă foarte stresantă. Am avut 47 de kilograme. Nu arătam ok. Aveam o părere foarte proastă despre mine. Toată lumea mă întreba: „ești bolnavă, ai pățit ceva?” Mă simțeam foarte prost, nici nu mai eram frumușică, parcă eram trasă la față. Eram destul de căzută psihic, dar mi-am revenit ușor, ușor. Cei din jur încercau să îmi ridice moralul, dar am înțeles că, dacă nu fac eu ceva pentru mine, nu face nimeni”, a povestit ea.

