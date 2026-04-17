Mărturii surprinzătoare despre Valentin Sanfira, la o lună de la divorțul de Codruța Filip. „Între timp a existat și o altă relație!” Ce spun apropiații despre artist

La o lună după ce Codruța Filip a anunțat public divorțul de Valentin Sanfira, atmosfera din jurul celor doi foști soți continuă să fie tensionată. Deși artista a vorbit deschis despre faptul că relația lor ar fi fost „o minciună”, apropiați ai cântărețului vin acum cu declarații care schimbă perspectiva asupra poveștii lor. Prieteni din showbiz susțin că viața amoroasă a lui Sanfira ar fi fost mult mai complicată decât s-a știut până acum.

„Nu avea relații statornice!” – prima reacție din anturajul artistului

Lavinia Tîrzianu, prietenă apropiată a cuplului, a vorbit deschis despre comportamentul sentimental al lui Valentin Sanfira. Aceasta susține că artistul nu era genul de bărbat care să rămână mult timp într-o singură relație.

„Nu avea relații din astea statornice de un an sau doi, era așa, mai diversificat, ca să spun direct. Chiar mi-a spus el în culise că nu i-a pus niciuna capac până nu o să găsească ceva potrivit”, a declarat Lavinia Tîrzianu, potrivit Cancan.

Declarația ei vine în contextul în care Sanfira a fost surprins recent în compania unei noi femei, la scurt timp după separarea de Codruța Filip.

Florin Burescu: „Lucrurile s-au schimbat repede în viața lui”

Designerul Florin Burescu, un alt apropiat al celor doi, afirmă că povestea lor nu ar fi durat nouă ani, așa cum s-a crezut, ci șapte. Acesta spune că a fost martor la începutul relației și că, între timp, în viața lui Sanfira ar mai fi existat o altă legătură sentimentală.

„Ei nu au nouă ani împreună, au șapte ani, vă spun sigur pentru că eram acolo când s-au cunoscut. Au avut doi ani de relație și apoi cinci ani de la semnarea actelor în fața stării civile. Între timp a existat și o altă relație, nu a fost doar o singură poveste înainte de Codruța”, a explicat designerul.

Acesta a adăugat că artistul avea criterii clare în ceea ce privește partenera ideală: „Era genul de om care spunea clar că vrea o fată cuminte, cu un anumit trecut și o anumită educație. Spunea mereu că vine de la țară și că pentru el contează foarte mult aceste lucruri.”

Ce spune Daniela Gyorfi despre divorțul celor doi

Daniela Gyorfi consideră că divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira nu a fost o surpriză reală, ci mai degrabă o strategie bine pusă la punct pentru vizibilitate. Artista spune că modul în care Codruța a ales să își spună povestea în podcastul lui Cătălin Măruță arată o planificare atentă și o gestionare inteligentă a imaginii.

Gyorfi afirmă că impactul declarațiilor nu a fost întâmplător, ci rezultatul unei alegeri deliberate a platformei potrivite. „Lucrurile se știau, ea probabil că a gestionat foarte bine această emisiune cu divorțul, adică a fost și calculată. Foarte frumos și o felicit pentru că este deșteaptă și nu este nimic greșit să-ți gestionezi și să-ți vinzi imaginea”, a spus artista în emisiunea lui Capatos.

Ea subliniază că apariția Codruței la Măruță a fost un pas strategic: „Într-adevăr, a avut un mare impact la Măruță, adică a fost foarte bine gândită treaba asta. Poate dacă se ducea în altă parte nu avea același efect, dar acolo a știut exact ce face“.

În plus, Daniela Gyorfi pune la îndoială ideea că problemele din cuplu ar fi apărut brusc. „Eu nu cred că acum a știut Codruța, ei au știut de undeva probabil de anul trecut. Mi-e greu să cred că nu a știut cu cine a stat în casă șapte ani de zile. Așa gândește toată lumea”, a mai declarat artista.

