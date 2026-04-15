Emilia Dorobanțu a divorțat după aproape 10 ani de căsnicie: „Vreau să împărtășesc cu sinceritate"

Emilia Dorobanțu a divorțat după aproape 10 ani de căsnicie: „Vreau să împărtășesc cu sinceritate”

Actualizat 15.04.2026, 09:46

Emilia Dorobanțu și soțul ei, Cătălin, au decis să divorțeze după o căsnicie de aproape 10 ani. Artista a confirmat separarea marți, 14 aprilie, menționând că prioritatea lor rămâne binele copilului.

Emilia Dorobanțu, una dintre cele mai îndrăgite artiste de muzică populară din România, a anunțat recent că a divorțat de soțul ei, Cătălin, după o căsnicie care a durat mai mulți ani. Vestea a luat prin surprindere lumea mondenă, mai ales că artista a fost mereu discretă cu privire la viața sa personală.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, solista a precizat că ea și fostul ei soț au luat decizia de comun acord, punând pe primul loc bunăstarea fiicei lor.

„Dragii mei, vreau să împărtășesc cu sinceritate că eu și fostul meu soț am decis să mergem pe drumuri separate. A fost o hotărâre luată de comun acord, cu respect și responsabilitate. Prioritatea noastră rămâne copilul nostru, pentru binele căruia ne dorim liniște, echilibru și discreție. Din acest motiv, nu vom face alte comentarii pe marginea acestui subiect. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru susținerea voastră”, a scris Emilia Dorobanțu în mediul online.

Artista, despre decizia separării

Artista a subliniat că decizia de a divorța nu a fost una ușoară, dar a fost luată în urma unei analize mature și a unei comunicări deschise între cei doi. Deși motivele care au dus la această separare nu au fost dezvăluite, Emilia Dorobanțu a preferat să păstreze discreția, concentrându-se pe ceea ce contează cel mai mult: copilul lor.

În ultimii ani, interpreta a preferat să își protejeze viața privată, concentrându-se pe carieră și pe proiectele artistice. Cu toate acestea, unele indicii despre dificultățile din relație au apărut încă din 2023, când cântăreața a vorbit deschis despre provocările întâmpinate la începutul relației cu Cătălin.

„La început era foarte greu ca el să înțeleagă ceea ce fac eu. Sunt plecată mai mereu de acasă, trebuie să fiu prezentă la tot felul de evenimente și ne-am înțeles foarte greu din punctul acesta de vedere. Dar a înțeles că acesta este drumul meu și dacă vrea să îmi fie alături, atunci trebuie să mă sprijine și să fie alături de mine”, mărturisea Emilia Dorobanțu la Antena Stars, în urmă cu câțiva ani.

