Interpreta de muzică populară Maria Haiduc a murit. Mama fostului fotbalist Marcel Pușcaș avea 86 de ani

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Maria Haiduc, supranumită „Doamna cântecului popular din Crișana”, s-a stins din viață la 86 de ani. Artistă emblematică din Bihor, ea a lăsat în urmă o moștenire culturală de neprețuit și aproape șapte decenii dedicate folclorului.

Maria Haiduc a murit la 86 de ani

Maria Haiduc, o legendă a folclorului românesc, a părăsit această lume la vârsta de 86 de ani, lăsând în urmă o moștenire artistică impresionantă. Supranumită „Doamna cântecului popular din Crișana”, artista a câștigat respectul și admirația publicului de-a lungul unei cariere excepționale.

Marcel Pușcaș, fost fotbalist și antrenor originar din Oradea, și-a exprimat durerea printr-un mesaj publicat pe Facebook.

„A fost optimistă, generoasă, răbdătoare și mereu gata să ofere sfaturi celor din jur. Și-a iubit profund profesia, dar înainte de toate, a fost dedicată familiei”, a scris acesta.

Marcel Pușcaș a subliniat că mama sa a fost nu doar un sprijin, ci și un model și îndrumător, exprimând recunoștință pentru legătura specială avută cu ea timp de aproape 66 de ani.

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O viață dedicată cântecului popular

Maria Haiduc s-a născut la 29 septembrie 1939, în Oradea, și și-a început cariera artistică în 1955. Timp de aproape șapte decenii, aceasta a promovat folclorul bihorean, tradițiile și repertoriul din zona Crișului Repede.

A participat la numeroase spectacole și turnee, atât în țară, cât și peste hotare, și a fost invitată în emisiuni de top, precum „Tezaur folcloric”. Colaborările cu Ansamblul „Nuntașii Bihorului” și implicarea sa în formarea tinerilor interpreți au consolidat poziția sa ca mentor și promotor al valorilor tradiționale.

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Unul dintre cele mai emoționante momente din viața Mariei Haiduc a avut loc în noiembrie 2019, când a fost sărbătorită prin spectacolul aniversar „O viață în slujba cântecului”, cu ocazia împlinirii a 80 de ani.

Evenimentul, organizat la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea, a atras peste 750 de spectatori. Primăria Oradea i-a oferit atunci o diplomă de excelență, recunoscând contribuția artistică remarcabilă.

Maria Haiduc a primit numeroase distincții, printre care Ordinul „Meritul Cultural” (1972), Diploma de Excelență și „Trofeul Folclorului Românesc 2002”. În același an, Președinția României i-a acordat Crucea Națională „Serviciul Credincios”, clasa a III-a. Ulterior, în 2004, a fost decorată cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de ofițer, categoria „Arta spectacolului”. A fost desemnată Cetățean de Onoare al municipiului Oradea în 2006 și al comunei Cefa în 2007.

Sursă foto: Facebook

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