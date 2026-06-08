Alexandra Becali a solicitat un ordin de protecție împotriva unui bărbat care a hărțuit-o și în trecut

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Alexandra Becali (30 ani), fiica lui Gigi Becali, a cerut din nou ordin de protecție după ce a fost hărțuită pe stradă de același bărbat care o terorizase și în 2024. Aceasta a angajat și un bodyguard pentru siguranța sa.

Alexandra Becali a solicitat un ordin de protecție

Alexandra Becali trece din nou prin momente dificile. Tânăra a cerut un ordin de protecție împotriva unui bărbat care ar fi hărțuit-o în mod repetat, inclusiv pe stradă. Din păcate, nu este prima dată când aceasta se confruntă cu o astfel de situație, agresorul fiind același care i-a provocat probleme și în urmă cu mai bine de un an, notează Adevărul.

Pentru a-și proteja siguranța, fiica lui Gigi Becali a luat măsuri suplimentare. Pe lângă implicarea poliției, ea a angajat o gardă de corp experimentată, nimeni alta decât mâna dreaptă a tatălui său, renumitul milionar din Pipera.

Aceasta demonstrează că Alexandra Becali este hotărâtă să nu lase frica să-i controleze viața și să ia atitudine pentru propria siguranță.

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Gigi Becali a decis să le lase fiicelor sale întreaga avere

Gigi Becali, cunoscut nu doar pentru afacerile sale, ci și pentru devotamentul față de familia sa, a declarat în trecut că întreaga sa avere, estimată la peste 1,2 miliarde de euro, va fi lăsată fiicelor sale. Într-un interviu televizat din 2023, el a explicat că își dorește ca acestea să nu ducă niciodată grija banilor și că planurile sale includ extinderea afacerilor, astfel încât moștenitoarele să fie chiar mai bogate decât el.

„Eu vreau să fac o afacere la fetele mele, ca copiii mei, nepoții mei să nu fie niciodată săraci. O să le dau lor bogăția toată, să fie fetele mele mai bogate decât mine”, a spus Gigi Becali în urmă cu ceva timp.

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Cu ce se ocupă Alexandra Becali

Născută în 1996, Alexandra Becali este fiica mijlocie a lui Gigi și a Luminiței Becali. Tânăra activează în domeniul afacerilor imobiliare. Aceasta a ridicat două blocuri cu câte 51 de apartamente de lux, în Pipera.

Potrivit gsp.ro, cele două blocuri au disponibile patru tipuri de apartamente. Cu două, trei și patru camere, dar și penthouse-uri.

În ceea ce privește firma Alexandrei Becali, se precizează că aceasta „a fost înființată în contextul unei cereri crescânde pentru proprietăți rezidențiale de înaltă calitate, cu caracteristici high-end și premium, incluzând finisaje și dotări de excepție, alături de un design inovator”.

În prezent nu se cunosc detalii despre viața ei sentimentală după ce, în 2019, ar fi fost părăsită de iubitul ei de la acea vreme, Mihnea Grigoriu, fiul miliardarului Daniel Grigoriu.

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Sursă foto: Instagram

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