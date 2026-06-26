Gigi Becali a pălmuit un jurnalist, la conferința organizată de ziua lui de naștere: „Șterge Facebook-ul!”

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Gigi Becali a avut un derapaj grav la aniversarea lui de 68 de ani, ocazie cu care a organizat o conferință de presă la biserica pe care a construit-o în Voluntari. După un discurs în care a pus la zid toate rețelele sociale, Becali a pălmuit un reporter aflat lângă el.

Gigi Becali, derapaj la adresa unui jurnalist

Gigi Becali a vorbit despre TikTok și a criticat rețeaua de socializare, spunând despre ea că acolo sunt „draci, draci, draci”. Apoi, a luat la întrebări reporterii prezenți.

„Care aveți rețele de socializare?”, a întrebat Becali.

„Mai vin unii pe aici, îi văd băieți buni. Și le zic: «Ia dă telefonul!». Pac, TikTok! Apăs acolo, pac! Șterge, șterge, șterge! Unuia i-am șters TikTok-ul și pe urmă a venit după o lună de zile: «Nea Gigi, mi-am luat BMW nou.

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Am șters TikTok-ul, a început să-mi meargă numai bine». El e tinichigiu. «Nu mai stau pe TikTok, toată ziua fac mașini. Câștig 5-6.000 de euro pe lună și uite, am luat BMW!»”, a povestit Gigi Becali, după care i-a luat la rost pe jurnaliști: „Uite, din voi 11, măcar unul să ștergeți TikTok-ul! Că toți aveți!”.

Cum a pălmuit un jurnalist

Ulterior, Becali a pus ochii pe un jurnalist și l-a întrebat direct dacă are TikTok. El a spus că nu, iar Becali l-a întrebat „De ce minți”.

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Reportul a recunoscut într-un final: „Am Facebook și Instagram”, moment în care Becali l-a lovit cu palma peste față, răzând.

Ulterior, un alt jurnalist i-a mărturisit că el nu are TikTok, așa că Becali i-a strâns mâna.

Un altul, care a recunoscut el are aplicația, i-a spus „Te vor paradi dracii!”.

De asemenea, unei jurnaliste care a recunoscut că are TikTok, Gigi Becali i-a spus: „Și tu ai? Săraca de tine! Și ce față frumoasă ai”.

Influencer, lovit de Gigi Becali

În ziua în care a avut loc slujba de sfințire a bisericii lui Gigi Becali, un influencer a venit să îl salute pe Gigi Becali.

Tânărul i s-a adresat cu „Salut, Becali! Domnul regele! Am venit de la Cluj să filmez și ne-am întâlnit cu dumneavoastră. Eu sunt content creator și am venit să văd ce faceți”, a spus tânărul.

Familiaritatea influencerului a fost rapid taxată de latifundiar, care a fost deranjat de felul în care tânărul i s-a adresat.

Tânărul s-a ales cu o palmă peste microfon din partea lui Becali, care l-a ignorat complet și i-a întors spatele, plecând.

După conferința de presă, Becali a vorbit despre tineret, stat pe TikTok și toți „dracii” din rețelele de socializare. El i-a luat la rost pe reporterii prezenți și chiar i-a dat o palmă unuia dintre ei, care a recunoscut că are TikTok.

„Tu crezi că ăla care e pe TikTok sau pe Facebook, tu crezi că ăla poate să ajungă vreodată la Hristos? Nu are cum. Păi de ce? Ce faci în viața asta? Domne, fac TikTok. Tu faci în viață cu tiktokeri, cu ale dracilor și acum tu vrei la Hristos?”, a spus Becali la finalul slujbei de investire a bisericii sale.

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