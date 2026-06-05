Cum arată și cu ce se ocupă fetele lui Gigi Becali. Ce relație au Teodora, Alexandra și Cristina cu celebrul lor tată

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Deși este una dintre cele mai cunoscute și controversate personalități din România, Gigi Becali a încercat întotdeauna să își țină familia departe de lumina reflectoarelor. Omul de afaceri și patronul FCSB are trei fiice împreună cu soția sa, Luminița Becali: Teodora, Alexandra și Cristina. Crescute într-un familie tradițională și profund religioasă, cele trei tinere au ales să ducă o viață discretă.

Cum arată și cu ce se ocupă fetele lui Gigi Becali

Gigi și Luminița Becali formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au împreună trei fete: Teodora, Alexandra și Cristina, care au crescut într-o familie în care credința, educația și valorile tradiționale au ocupat un loc central.

Deși provin dintr-una dintre cele mai înstărite familii din România, fiicele lui Gigi Becali au fost educate să fie cumpătate și să își construiască propriul drum în viață.

Teodora Becali, fiica cea mare a lui Gigi Becali

Teodora Becali este cea mai mare dintre surori. Născută în anul 1995, aceasta a urmat Facultatea de Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor din cadrul Academiei de Studii Economice din București, continuând apoi studiile cu un program de master în același domeniu.

În octombrie 2019, Teodora s-a căsătorit cu afaceristul Mihai Mincu, într-un eveniment fastuos care a atras atenția întregii țări.

Astăzi, Teodora este mama a trei copii. Prima fiică a venit pe lume în iunie 2020, făcându-l pe Gigi Becali bunic pentru prima dată. În 2022 s-a născut al doilea copil, iar în vara anului 2024, familia s-a mărit din nou, Teodora devenind mamă pentru a treia oară.

Deși provine dintr-o familie celebră, Teodora preferă discreția și se concentrează asupra vieții de familie și a activităților din mediul de afaceri.

Alexandra Becali, fiica mijlocie a lui Gigi Becali

Alexandra Becali este a doua fiică a lui Gigi Becali, născută în anul 1996. Spre deosebire de sora sa mai mare, Alexandra a fost și mai rezervată în aparițiile publice.

Potrivit Prosport, Alexandra activează în domeniul afacerilor imobiliare. În prezent nu se cunosc detalii despre viața ei sentimentală după ce, în 2019, ar fi fost părăsită de iubitul ei de la acea vreme, Mihnea Grigoriu, fiul miliardarului Daniel Grigoriu.

Cristina Becali, mezina familiei Becali

Cristina Becali este cea mai mică dintre cele trei surori. Născută în anul 2001, aceasta este și cea mai discretă membră a familiei.

Despre Cristina se cunosc puține informații publice, deoarece preferă să stea departe de camerele de filmat și de rețelele sociale. Este studentă la Milano și, potrivit relatărilor din presă, ar fi interesată de zona afacerilor.

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Ce relație au fiicele lui Gigi Becali

Chiar dacă au personalități diferite și vieți separate, Teodora, Alexandra și Cristina au fost văzute frecvent împreună la evenimente importante din familie, dând de înțeles că au o relație apropiată.

Ce relație au cu părinții lor

Atât Gigi Becali, cât și soția sa, Luminița, au avut un rol esențial în educația fetelor. Omul de afaceri a declarat în repetate rânduri că le-a oferit libertatea de a-și alege drumul în viață, inclusiv partenerii de viață, însă a insistat asupra unui aspect important: credința în Dumnezeu.

Patronul FCSB a mărturisit că nu și-a obligat niciodată fiicele să urmeze anumite profesii și că și-a dorit doar să fie oameni buni și să își întemeieze familii solide.

Ce fel de tată este Gigi Becali

În ciuda imaginii sale publice de om dur și direct, apropiații spun că Gigi Becali este extrem de afectuos când vine vorba despre familie. Omul de afaceri a vorbit de multe ori cu emoție despre fiicele sale și a recunoscut că acestea reprezintă cea mai mare realizare din viața lui.

„Eu mă mândresc cu fetele mele. Sunt cuminți și eu mă mândresc cu ele. De ce? Pentru că nu a existat om bogat, cum sunt eu, și să aibă fete așa cuminți. Din cauza banilor se ajunge la cluburi, lucruri scumpe, pofte, plăceri și puțină cocaină.

Asta face banul mult, și puțină cocaină că dă mai multă plăcere. De asta m-a ferit Dumnezeu și dau slavă Domnului pentru asta, că asta mi-era cea mai mare frică. Și el știa cum o să fiu și dinainte a pregătit”, a declarat Becali pentru Trinitas TV.

Foto: Facebook; Libertatea.ro

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