Petrecere mare în familia lui Ianis Hagi. Micuțul Giorgios a împlinit un an. Invitați de renume la petrecerea de tăiere a moțului 

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Petrecere mare în familia lui Ianis Hagi, duminică, 7 iunie. Chiar după amicalul dintre România și Țara Galilor, încheiat cu victoria tricolorilor, Ianis și Elena Hagi au organizat petrecerea de un an pentru fiul lor, Giorgios. Printre invitați s-au numărat personalități precum Denis Drăguș, Florinel Coman, Răzvan Marin sau Gigi Becali.

Giorgios, fiul lui Ianis Hagi a împlinit un an

La o zi după ce Naționala România a câștigat meciul amical cu Țara Galilor, Ianis Hagi a avut parte de un eveniment important în familie. Giorgios, fiul lui și al Elenei, a împlinit un an, iar părinții i-au pregătit o petrecere de tăiere a moțului.

Cei doi au avut invitați de renume din lumea fotbalului de la Gigi Becali până la Gică Popescu, Florinel Coman sau Denis Drăgușin și alți colegi de la Națională, dar și familia apropiată și prieteni.

La eveniment au cântat Smiley, Alex Delea și Connect-R, iar momentul serii l-a reprezentat tortul pentru Giorgios, care a fost realizat sub formă de carusel și a fost atracția serii.

Ce a spus Ianis Hagi

Ianis Hagi a vorbit despre petrecerea fiului său și a declarat că el și soția lui sunt binecuvântați.

„Este o zi specială pentru noi. Ne-am dorit să avem un copil și suntem binecuvântați. Este o zi specială. Sper ca și invitații să se simtă bine și cum am spus, să fim sănătoși și prețuim cel mai mult familia”, a declarat Ianis Hagi, la Prima Sport.

La rândul ei, Elena Hagi a vorbit despre nașterea fiului ei.

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„Este cea mai frumoasă experiență de până acum și suntem complet recunoscători pentru tot ce trăim”, a spus Elena Hagi. Giorgios a venit pe lume pe 20 august 2025.

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