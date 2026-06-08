Petrecere mare în familia lui Ianis Hagi. Micuțul Giorgios a împlinit un an. Invitați de renume la petrecerea de tăiere a moțului 

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Petrecere mare în familia lui Ianis Hagi, duminică, 7 iunie. Chiar după amicalul dintre România și Țara Galilor, încheiat cu victoria tricolorilor, Ianis și Elena Hagi au organizat petrecerea de un an pentru fiul lor, Giorgios. Printre invitați s-au numărat personalități precum Denis Drăguș, Florinel Coman, Răzvan Marin sau Gigi Becali.
La o zi după ce Naționala România a câștigat meciul amical cu Țara Galilor, Ianis Hagi a avut parte de un eveniment important în familie. Giorgios, fiul lui și al Elenei, a împlinit un an, iar părinții i-au pregătit o petrecere de tăiere a moțului.
Ianis Hagi a vorbit despre petrecerea fiului său și a declarat că el și soția lui sunt binecuvântați.
„Este o zi specială pentru noi. Ne-am dorit să avem un copil și suntem binecuvântați. Este o zi specială. Sper ca și invitații să se simtă bine și cum am spus, să fim sănătoși și prețuim cel mai mult familia”, a declarat Ianis Hagi, la Prima Sport.