Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul! Ce semnificație are numele ales de cuplu pentru bebeluș

Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat băiețelul. Perechea a ales un nume de origine grecească pentru fiul lor.

Ianis Hagi și soția lui, Elena, au dezvăluit ce nume au ales pentru fiul lor

Ianis Hagi (26 de ani) și soția lui, Elena (25 de ani), au publicat miercuri, 1 octombrie, primele imagini de la botezul fiului lor, Giorgios.

„Giorgios Hagi. 20.08.2025”, a scris cuplul în descrierea imaginilor alb-negru.

Prenumele Giorgios este un derivat al prenumelui grecesc Georgios care semnifică „muncitor al pământului” sau „agricultor”. Prin extensie, numele transmite ideea de perseverență și muncă.

Ce fel de tată crede Ianis Hagi că va fi

Într-un interviu pe care l-a oferit în anul 2023, Ianis Hagi a spus ce fel de tată crede că va fi.

„O să merg în postura de părinte cu mentalitatea cu care am fost și eu crescut. Adică o să-mi îndrum copiii să facă ce le place și punct! Eu n-am fost forțat spre ceva, sora mea n-a fost forțată, așa voi proceda și eu. Să-și găsească și copiii mei pasiunea și să lucreze în pasiunea lor, să lupte să fie cei mai buni în ce le place!”, spunea fiul lui Gheorghe Hagi în octombrie 2023, pentru ProSport.

Ianis și Elena Hagi au anunțat la începutul anului că vor deveni părinți pentru prima oară. Perechea s-a logodit în vara anului 2023, la Paris, și și-a oficializat relația la sfârșitul aceluiași an, în prima zi de Crăciun, la București. Cununia religioasă a avut loc anul trecut, pe 14 iulie, tot la București.

Gheorghe Hagi, prima reacție după ce s-a aflat că va deveni bunic

Gheorghe Hagi este un bărbat împlinit, a atins performanța în fotbal, are o familie frumoasă, iar cei doi copii s-au așezat la casele lor. În aceeași vară, fiul lui, Ianis, a devenit tată, iar fiica lui, Kira, s-a căsătorit.

Discret ca întotdeauna, Gheorghe Hagi a făcut o declarație scurtă și concisă după ce presa a aflat că fiul lui va deveni tată.

„Ce a fost nevoie ați auzit, de acum încolo așteptăm momentul. Când va fi, probabil că vom vorbi mai concret și o să pot să zic mai multe. Vă dați seama că sunt fericit! Deocamdată mă gândesc la Farul și ce avem noi până în vară. Apoi, când o să fie mai aproape, o să putem să comentăm mai multe. Sănătate să fie și Dumnezeu să-i ocrotească”, a spus Gheorghe Hagi.

