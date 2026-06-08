Fiica Elenei Udrea, surprinsă într-o ipostază rară: „Prima ‘afacere’ a Evei!” Imaginile postate de fostul ministru al Turismului s-au viralizat

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Fiica fostului ministru al Turismului, Elena Udrea, a atras toate privirile în spațiul public după ce a fost surprinsă într-o ipostază inedită. Departe de opulența asociată adesea cu copiii personalităților din România, micuța Eva a oferit o adevărată lecție de educație financiară, transformându-se pentru o zi într-un mic antreprenor stradal chiar în fața locuinței sale.

Într-o perioadă în care majoritatea copiilor își petrec timpul liber în fața ecranelor, ea a ales o activitate clasică, menită să îi dezvăluie valoarea efortului personal. Alături de prietena ei, Medeea, fetița a decis să împartă roadele verii cu vecinii și trecătorii, organizând un punct de vânzare improvizat care a atras imediat atenția comunității.

Cireșe „eco” la preț simbolic și un carton scris de mână

Simplitatea a fost elementul central al acestui demers de vară. Cele două fete și-au instalat o măsuță modestă pe trotuar și au pregătit punguțe cu fructe proaspăt culese din curte. Mesajul a fost unul direct, scris cu carioca pe o bucată de carton recuperată: „Cireșe de vânzare”. Elena Udrea a fost cea care a imortalizat momentul și a împărtășit mândria de mamă cu urmăritorii săi, explicând contextul acestei inițiative.

„Prima ‘afacere’ a Evei! Cireșele pe care le-a cules în curte, le vinde împreună cu prietena ei Medeea, trecătorilor doritori de fructe eco. Preț bun, 5 lei punguța!”, a transmis fostul ministru pe pagina sa de Facebook, subliniind caracterul natural al produselor oferite de micile vânzătoare.

Val de susținere pentru Eva maria

Reacțiile publicului nu s-au lăsat așteptate, secțiunea de comentarii fiind inundată de mesaje de încurajare. Majoritatea utilizatorilor au văzut în gestul Evei mai mult decât o simplă joacă de copii, interpretând momentul ca pe o etapă esențială în formarea caracterului său. Mulți au subliniat că independența se învață de la vârste fragede, prin acțiuni concrete care presupun efort și interacțiune socială.

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„Bravo! Primii bani câștigați de ele sunt foarte importanți, pentru că îi vor aprecia!”, a scris un urmăritor, fiind completat de un altul care a punctat importanța de a ști să câștigi, nu doar să cheltuiești: „Poate și alți părinți vor înțelege că nu e greu să înveți să cheltuiești, ci să știi să câștigi bani. E pentru binele copiilor în viață, că părinții nu sunt veșnici! Ce realizezi singur în viață te bucură mai mult decât ce primești de-a gata”.

O perspectivă asupra responsabilității timpurii

În final, gestul Evei și al prietenei sale a generat o dezbatere despre modul în care copiii din familiile publice sunt educați. Internauții au apreciat faptul că micuța a fost lăsată să experimenteze „pe pielea ei” ce înseamnă să muncești pentru un profit, fie el și simbolic. Comentariile precum „Măcar fata încearcă să facă ceva cinstit. Bravo ei!!!” sau „Așa începe să aprecieze banul muncit… frumos, educativ, succes în vânzări” demonstrează că publicul românesc valorizează modestia și dorința de implicare, indiferent de statutul social al familiei.

Foto – Facebook

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