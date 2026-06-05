  MENIU  
Home > Vedete > Ce spune Elena Udrea despre Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan: „E convenabil”

Ce spune Elena Udrea despre Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan: „E convenabil”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Elena Udrea reacționează la desemnarea lui Eugen Tomac ca premier de către Nicușor Dan. Ce spune fosta ministră a Turismului despre alegerea președintelui.

Ce spune Elena Udrea despre Eugen Tomac, premierul desemnat

Desemnarea lui Eugen Tomac în funcția de premier de către Nicușor Dan a stârnit valuri de reacții, inclusiv din partea fostului ministru Elena Udrea, care nu s-a ferit să-și împărtășească gândurile pe Facebook. Într-un mesaj online, Udrea a vorbit deschis despre calitățile lui Tomac, descriindu-l ca fiind „un om pe care te poți baza, constructiv, relativ discret, serios, cu mult bun simț comparativ cu marea majoritate a politicienilor”.

Pentru Udrea, fostă colaboratoare a lui Tomac în cadrul PMP, nominalizarea acestuia este mai mult decât o decizie politică: este o oportunitate de a găsi o soluție de compromis într-un context politic complicat. „E convenabil tuturor și îi scoate pe toți din rahat”, a adăugat ea fără menajamente, potrivit Libertatea.

Contextul politic actual este unul tensionat, marcat de criza declanșată după căderea guvernului Ilie Bolojan. Partidele mari – PSD, PNL și USR – par să fi ajuns într-un impas, iar opțiunea Tomac ar putea fi cheia pentru deblocarea situației. Udrea a subliniat că „soluția Tomac rezolvă problemele tuturor”, oferindu-i lui Nicușor Dan șansa de a construi o strategie politică solidă. În același timp, nominalizarea îl scutește pe PSD de acuzațiile legate de lipsa unei alternative viabile, iar opoziția, deși reticentă la ideea unui guvern PSD, ar putea accepta un cabinet tehnocrat.

Noi detalii ies la iveală din scandalul în care e implicat fostul Mitropolit al Basarabiei. Ce s-a aflat acum despre el, după ce a fost filmat în timp ce se iubea cu un alt bărbat
Noi detalii ies la iveală din scandalul în care e implicat fostul Mitropolit al Basarabiei. Ce s-a aflat acum despre el, după ce a fost filmat în timp ce se iubea cu un alt bărbat
Recomandarea zilei

Citește și: Reacția lui Cristian Tudor Popescu după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac în funcția de premier: „Mi-a fost clar”

„Lucrurile sunt bune chiar și pentru România!”

Totuși, succesul lui Eugen Tomac depinde în mare măsură de echipa pe care o va forma. „Mai rămâne să propună o echipă de profesioniști cu care să formeze Guvernul și lucrurile sunt bune chiar și pentru România!”, a concluzionat Udrea.

„M-a cerut de soție într-o alimentară, printre conservele de pește”. Dezvăluiri neașteptate de la fosta soție a lui Cristian Pomohaci. Ileana Matuș a acceptat să se mărite cu el după ce el a blestemat-o! Ce făcea fostul preot în timpul mariajului lor
„M-a cerut de soție într-o alimentară, printre conservele de pește”. Dezvăluiri neașteptate de la fosta soție a lui Cristian Pomohaci. Ileana Matuș a acceptat să se mărite cu el după ce el a blestemat-o! Ce făcea fostul preot în timpul mariajului lor
Recomandarea zilei

La scurt timp după desemnare, Tomac a luat cuvântul la Palatul Cotroceni, unde a subliniat hotărârea sa de a forma un guvern capabil să răspundă provocărilor actuale. Potrivit Libertatea, discursul său a pus accent pe consens și profesionalism, punctând nevoia unei echipe solide pentru a aduce stabilitate în țară.

Foto: Hepta.ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
MApN, prima reacție după ce o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța: „Este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”
MApN, prima reacție după ce o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța: „Este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”
Fanatik
Bilete gratis la Cupa Mondială 2026. Eroare majoră pe site-ul oficial al turneului. FIFA confirmă
Bilete gratis la Cupa Mondială 2026. Eroare majoră pe site-ul oficial al turneului. FIFA confirmă
GSP.ro
Starul lui Arsenal și-a lansat film documentar » Partenera a atras toate privirile
Starul lui Arsenal și-a lansat film documentar » Partenera a atras toate privirile
Click.ro
Răzvan Fodor și-a văzut fiica plecând pe tocuri, la bal, pentru prima dată. Imaginea emoționantă postată de Irina Fodor
Răzvan Fodor și-a văzut fiica plecând pe tocuri, la bal, pentru prima dată. Imaginea emoționantă postată de Irina Fodor
TV Mania
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
Redactia.ro
Zodia care va avea un weekend de COSMAR!! Toata viata li se da peste cap..
Zodia care va avea un weekend de COSMAR!! Toata viata li se da peste cap..
Citește și...
Șoc în SuperLiga! Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo: ”Drumurile noastre se despart!”
7 semne că un anunț de cazare de pe Booking ar putea fi fals. Ce trebuie să verifici înainte să plătești
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Zi complicată pentru trei semne zodiacale. Șeful pare să aibă radar pentru greșeli
Loredana, în costumul emblematic al Nadiei Comăneci, la Onești: „Este o onoare să fiu pe scenă alături de Nadia”
Marius Calotă, moștenitorul Rodicăi Stănoiu, implicat într-un nou proces de succesiune
Cristian Pomohaci, arestat pentru 30 de zile. Ce i-ar fi oferit fostul preot uneia dintre victimele sale: „I-a dat mașină, l-a dus prin America”
Selly, interviu integral la 55 de întrebări – powered by Libertatea: „E în continuare o mare inegalitate în țară și există o Românie pe care nu o vedem”
Imagini SPECTACULOASE de la nunta fiului lui Florin Salam. Petrecere împărătească. Mirii au purtat ținute regale. Nici soacra mare, Roxana, nu s-a lăsat mai prejos. Superbă a fost și nașa / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Loredana, în costumul emblematic al Nadiei Comăneci, la Onești: „Este o onoare să fiu pe scenă alături de Nadia”
Loredana, în costumul emblematic al Nadiei Comăneci, la Onești: „Este o onoare să fiu pe scenă alături de Nadia”
Marius Calotă, moștenitorul Rodicăi Stănoiu, implicat într-un nou proces de succesiune
Marius Calotă, moștenitorul Rodicăi Stănoiu, implicat într-un nou proces de succesiune
Proiecte speciale
Cum eviți contaminarea și toxiinfecțiile
Cum eviți contaminarea și toxiinfecțiile
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Libertatea.ro
Schimbare majoră pe litoralul bulgăresc: românii trec la turism premium. Cât costă o vacanță Ultra All Inclusive în 2026
Schimbare majoră pe litoralul bulgăresc: românii trec la turism premium. Cât costă o vacanță Ultra All Inclusive în 2026
Avantaje
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Cum arată vila lui Nuțu Cămătaru din Ferentari. Imagini cu proprietatea unde cresc canguri, cămile și cai de competiție
Cum arată vila lui Nuțu Cămătaru din Ferentari. Imagini cu proprietatea unde cresc canguri, cămile și cai de competiție
Elle
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Sandra Bullock, la trei ani de la moartea partenerului său. Bryan Randall s-a stins din viață la doar 57 de ani, după o luptă cu scleroza laterală amiotrofică: „A avut nevoie de..."
Sandra Bullock, la trei ani de la moartea partenerului său. Bryan Randall s-a stins din viață la doar 57 de ani, după o luptă cu scleroza laterală amiotrofică: „A avut nevoie de..."
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
A1.ro
Monica Doroftei, schimbare radicală de look. Cum arată acum soția lui Leonard Doroftei. Este de nerecunoscut
Monica Doroftei, schimbare radicală de look. Cum arată acum soția lui Leonard Doroftei. Este de nerecunoscut
Cristian Pomohaci, arestat pentru 30 de zile. Ce i-ar fi oferit fostul preot uneia dintre victimele sale: „I-a dat mașină, l-a dus prin America”
Cristian Pomohaci, arestat pentru 30 de zile. Ce i-ar fi oferit fostul preot uneia dintre victimele sale: „I-a dat mașină, l-a dus prin America”
Ce s-a descoperit la Teatrul de Operetă, după accidentul în care Octavian Ene, fostul iubit al Danielei Nane, a fost rănit. Rezultatele anchetei de la Ministrul Culturii
Ce s-a descoperit la Teatrul de Operetă, după accidentul în care Octavian Ene, fostul iubit al Danielei Nane, a fost rănit. Rezultatele anchetei de la Ministrul Culturii
Selly, mai sincer ca niciodată: „Am avut momente în care mi s-a urcat la cap succesul”
Selly, mai sincer ca niciodată: „Am avut momente în care mi s-a urcat la cap succesul”
Cutremur sentimental în iunie 2026: 4 zodii care pun punct definitiv relației actuale
Cutremur sentimental în iunie 2026: 4 zodii care pun punct definitiv relației actuale
Observator News
Vreme severă în România: Cod galben de vijelii, descărcări electrice și grindină în aproape toată ţara
Vreme severă în România: Cod galben de vijelii, descărcări electrice și grindină în aproape toată ţara
Libertatea pentru Femei
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Știrea serii, virală! Abia a fost ales ca premier în locul lui Bolojan și s-a aflat cel mai mare secret, cel mai important detaliu despre Eugen Tomac
Știrea serii, virală! Abia a fost ales ca premier în locul lui Bolojan și s-a aflat cel mai mare secret, cel mai important detaliu despre Eugen Tomac
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Ce s-a aflat până acum despre tânăra din viața lui Rareș Cojoc pălește în fața acestei informații! La mijloc e vorba chiar și de un bărbat celebru din România. Toți au făcut ochii mari când au auzit detaliile explozive
Ce s-a aflat până acum despre tânăra din viața lui Rareș Cojoc pălește în fața acestei informații! La mijloc e vorba chiar și de un bărbat celebru din România. Toți au făcut ochii mari când au auzit detaliile explozive
S-a aflat totul despre soția lui Dominic Fritz și e știrea care a stârnit o serie de comentarii. Detaliul despre care nu s-a mai vorbit până acum
S-a aflat totul despre soția lui Dominic Fritz și e știrea care a stârnit o serie de comentarii. Detaliul despre care nu s-a mai vorbit până acum
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Redactia.ro
Zodia care va avea un weekend de COSMAR!! Toata viata li se da peste cap..
Zodia care va avea un weekend de COSMAR!! Toata viata li se da peste cap..
Nicușor Dan: L-am desemnat pe Eugen Tomac pentru funcţia de premier
Nicușor Dan: L-am desemnat pe Eugen Tomac pentru funcţia de premier
Adevarul despre singura sotie a lui Cristian Pomohaci, fostul preot arestat pentru fapte grele . E o artista cunoscuta la noi . &quot;A inceput sa planga, mi-a zis...&quot;
Adevarul despre singura sotie a lui Cristian Pomohaci, fostul preot arestat pentru fapte grele . E o artista cunoscuta la noi . &quot;A inceput sa planga, mi-a zis...&quot;
Ce vremuri! Poze de colecție de la nunțile vedetelor! Cum au arătat în rochia de mireasă Andra, Andreea Bănică, Andreea Esca și Delia
Ce vremuri! Poze de colecție de la nunțile vedetelor! Cum au arătat în rochia de mireasă Andra, Andreea Bănică, Andreea Esca și Delia
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
4 zodii care atrag abundență și noroc pe 5 iunie. Jupiter în Rac deschide porțile prosperității
4 zodii care atrag abundență și noroc pe 5 iunie. Jupiter în Rac deschide porțile prosperității
Cum se spală corect prosoapele. Temperatura care elimină mirosurile neplăcute și le păstrează moi
Cum se spală corect prosoapele. Temperatura care elimină mirosurile neplăcute și le păstrează moi
10 alimente care pot reduce nivelul zahărului din sânge. Sunt recomandate persoanelor cu diabet și prediabet
10 alimente care pot reduce nivelul zahărului din sânge. Sunt recomandate persoanelor cu diabet și prediabet
Semnal de alarmă. Trei boli grave care te pot trezi frecvent la ora 3 dimineața
Semnal de alarmă. Trei boli grave care te pot trezi frecvent la ora 3 dimineața
TV Mania
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
Nu o mai recunoști! Gabriela Cristea s-a afișat în cel mai îndrăzneț costum de baie, după ce a dat jos 30 de kilograme. Reacția dură a internauților
Nu o mai recunoști! Gabriela Cristea s-a afișat în cel mai îndrăzneț costum de baie, după ce a dat jos 30 de kilograme. Reacția dură a internauților
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică! Detaliul din casa în care a locuit și „Zâna” înaintea Laviniei
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică! Detaliul din casa în care a locuit și „Zâna” înaintea Laviniei
Mădălina Ghenea a cucerit fotografii la Cannes 2026! Suma uluitoare plătită pentru rochia de pe covorul roșu
Mădălina Ghenea a cucerit fotografii la Cannes 2026! Suma uluitoare plătită pentru rochia de pe covorul roșu
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Operația estetică pe care Gina Pistol și-a făcut-o după ce a devenit mamă. Apariție sexy și senzuală! Ultima transformare prin care a trecut
Operația estetică pe care Gina Pistol și-a făcut-o după ce a devenit mamă. Apariție sexy și senzuală! Ultima transformare prin care a trecut
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm! Fanii nu au văzut-o niciodată așa dezgolită
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm! Fanii nu au văzut-o niciodată așa dezgolită
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire. Care este motivul pentru care nu a stopat procesul: Nu renunțăm momentan
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire. Care este motivul pentru care nu a stopat procesul: Nu renunțăm momentan
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și acum arată bombă
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și acum arată bombă
Libertatea
MApN, prima reacție după ce o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța: „Este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”
MApN, prima reacție după ce o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța: „Este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”
Fondatorul Aqua Carpatica ridică un Volcanic Spa de 67.000.000 de euro în Santorini, după ce a descoperit din greșeală un izvor termal
Fondatorul Aqua Carpatica ridică un Volcanic Spa de 67.000.000 de euro în Santorini, după ce a descoperit din greșeală un izvor termal
O familie de români și-a uitat fetița la o benzinărie din Ungaria. „Nu știe prea multe despre rudele din România”
O familie de români și-a uitat fetița la o benzinărie din Ungaria. „Nu știe prea multe despre rudele din România”
Când scăpăm de ploi, grindină și vijelii. Prognoza meteo ANM în perioada 8 iunie-6 iulie 2026
Când scăpăm de ploi, grindină și vijelii. Prognoza meteo ANM în perioada 8 iunie-6 iulie 2026
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton