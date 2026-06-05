Ce spune Elena Udrea despre Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan: „E convenabil”

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Elena Udrea reacționează la desemnarea lui Eugen Tomac ca premier de către Nicușor Dan. Ce spune fosta ministră a Turismului despre alegerea președintelui.

Ce spune Elena Udrea despre Eugen Tomac, premierul desemnat

Desemnarea lui Eugen Tomac în funcția de premier de către Nicușor Dan a stârnit valuri de reacții, inclusiv din partea fostului ministru Elena Udrea, care nu s-a ferit să-și împărtășească gândurile pe Facebook. Într-un mesaj online, Udrea a vorbit deschis despre calitățile lui Tomac, descriindu-l ca fiind „un om pe care te poți baza, constructiv, relativ discret, serios, cu mult bun simț comparativ cu marea majoritate a politicienilor”.

Pentru Udrea, fostă colaboratoare a lui Tomac în cadrul PMP, nominalizarea acestuia este mai mult decât o decizie politică: este o oportunitate de a găsi o soluție de compromis într-un context politic complicat. „E convenabil tuturor și îi scoate pe toți din rahat”, a adăugat ea fără menajamente, potrivit Libertatea.

Contextul politic actual este unul tensionat, marcat de criza declanșată după căderea guvernului Ilie Bolojan. Partidele mari – PSD, PNL și USR – par să fi ajuns într-un impas, iar opțiunea Tomac ar putea fi cheia pentru deblocarea situației. Udrea a subliniat că „soluția Tomac rezolvă problemele tuturor”, oferindu-i lui Nicușor Dan șansa de a construi o strategie politică solidă. În același timp, nominalizarea îl scutește pe PSD de acuzațiile legate de lipsa unei alternative viabile, iar opoziția, deși reticentă la ideea unui guvern PSD, ar putea accepta un cabinet tehnocrat.

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„Lucrurile sunt bune chiar și pentru România!”

Totuși, succesul lui Eugen Tomac depinde în mare măsură de echipa pe care o va forma. „Mai rămâne să propună o echipă de profesioniști cu care să formeze Guvernul și lucrurile sunt bune chiar și pentru România!”, a concluzionat Udrea.

La scurt timp după desemnare, Tomac a luat cuvântul la Palatul Cotroceni, unde a subliniat hotărârea sa de a forma un guvern capabil să răspundă provocărilor actuale. Potrivit Libertatea, discursul său a pus accent pe consens și profesionalism, punctând nevoia unei echipe solide pentru a aduce stabilitate în țară.

Foto: Hepta.ro

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