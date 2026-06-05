Reacția lui Cristian Tudor Popescu după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac în funcția de premier: „Mi-a fost clar”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Cristian Tudor Popescu a comentat decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna în funcția de premier pe liderul PMP, Eugen Tomac. Gazetarul este de părere că șeful statului a ajuns la o înțelegere cu PSD și de aceea a ales să facă această numire.

Cristian Tudor Popescu, după desemnarea lui Eugen Tomac

Eugen Tomac, propus de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, a devenit figura centrală a unei controverse politice intens dezbătute. Nominalizarea sa din 4 iunie 2026 a fost însoțită de declarații care au stârnit numeroase reacții. Gazetarul Cristian Tudor Popescu, cunoscut pentru analizele sale incisive, a comentat în stilul său inconfundabil această decizie, într-o intervenție la B1TV.

CTP a analizat subtilitățile și dedesubturile acestei mișcări politice.

„Domnul Tomac a mestecat lemn dulce. Știți că există un tip de plantă, lemn dulce, care se poate mesteca. Și ne-a spus că primește această însărcinare din partea domnului președinte cu recunoștință. Adică cum cu recunoștință? Recunoștință ai față de cineva care îți dă ceva în interes personal. Adică pentru el, pentru Tomac. I-a mulțumit că l-a făcut premier pentru că poate să pună asta în CV? Că numai așa ar avea sens să îți manifești recunoștința”, a declarat el.

Citește și: Eugen Tomac, primele declarații după ce a fost desemnat în funcția de premier de către Nicușor Dan: „Cunosc așteptările românilor”

Citește și: Ce s-a aflat despre Mitropolitul Basarabiei, după ce a fost surprins întreținând relații intime cu alți bărbați. ÎPS Petru și-a dat demisia după scandalul sexual

CTP susține că Nicușor Dan are o înțelegere cu PSD

Nominalizarea lui Eugen Tomac, fost consilier prezidențial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, a fost descrisă de președintele Nicușor Dan ca fiind o alegere tehnocrată, nu politică. Cu toate acestea, criticii susțin că decizia are mai multe implicații politice decât lasă să se vadă. Cristian Tudor Popescu a subliniat că sprijinul exprimat de lideri PSD, precum Olguța Vasilescu, Claudiu Manda și Sorin Grindeanu, nu este întâmplător.

„Pe ce mizează domnul președinte? S-a înțeles, evident, cu PSD-ul. Mie mi-a fost clar ce se întâmplă din clipa în care doamna Vulguța Vasilescu a spus că domnul Eugen Tomac e un om de bun simț. Da, domnul Eugen Tomac e un om de bun simț, de acord. Dar ce înseamnă bun simț în sistemul de semnificații al doamnei Vasilescu? Păi vă spun eu ce înseamnă! În sistemul Vulguței înseamnă prostănac, ca să reiau un termen… Fraier! Asta înseamnă să ai bun simț. Din clipa aceea mi-a fost clar, președintele s-a înțeles cu PSD-ul”, a explicat gazetarul, sugerând o colaborare între președintele Nicușor Dan și PSD pentru a obține susținere în Parlament.

Citește și: Ce condiții impune PSD pentru viitorul Guvern. Ce variantă exclud social democrații

Citește și: Ion Duvac, acuzat de agresiuni sexuale de mai multe femei. Psihologul a fost reținut de polițiști

Cristian Tudor Popescu, despre PNL și USR

Eugen Tomac are 10 zile la dispoziție pentru a prezenta în Parlament programul de guvernare și lista cabinetului, urmând să obțină un vot de încredere. Însă întrebarea care rămâne este dacă partidele parlamentare vor sprijini această propunere sau efortul său va fi zădărnicit de calcule politice.

„Să vedem ce va face USR… UDMR se va da după situație. Poate să-l voteze pe domnul Tomac, însă PNL și USR, dacă nu-l votează pe domnul Tomac, au o problemă de imagine în ochii populației, pentru că domnul Nicușor Dan a jucat așa: «Uite, domnule, îl punem pe domnul Tomac». Nu cred că există vreun rezervor de ură în România împotriva domnului Tomac. E un băiat simpatic. Practic, nu are adversarii politici de nivel. Nu are! „E un băiat de treabă. De ce nu îl votează? Nu vor să ne stabilizăm? Să mergem înainte?». Așa poate să joace acum Nicușor Dan și le este greu PNL-ului și USR-ului să iasă din această capcană de imagine”, a concluzionat CTP.

Sursă foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News