Ce condiții impune PSD pentru viitorul Guvern. Ce variantă exclud social democrații

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Social democrații exclud total un guvern format din miniștri tehnocrați și actualii miniștri USR, conform unor surse apropiate de Sorin Grindeanu. PSD vrea să vadă întâi programul de guvernul înainte de a lua o decizie cu privire la susținerea viitorului cabinet. Nicușor Dan urmează să anunțe astăzi numele premierului desemnat, iar Eugen Tomac este primul favorit la preluarea funcției.

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PSD nu vrea un guvern în care să rămână miniștri USR

PSD nu va susține un guvern cu miniștri tehnocrați și cu actualii miniștri ai USR, conform unor surse citate de Digi24.

Sorin Grindeanu urmează să se întâlnească astăzi la Camera Deputaților cu mai mulți social-democrați, apoi urmează astăzi sau mâine o ședință a conducerii PSD privind susținerea viitorului executiv, în cazul în care președintele Nicușor Dan va anunța numele premierului desemnat.

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Social-democrații ar vrea să vadă întâi programul de guvernare și componența guvernului, înainte de a decide dacă îl vor vota în Parlament sau nu.

După două săptămâni de amănări, președintele Nicusor Dan a decis să îl desemneze pe Eugen Tomac premier. Acesta este actual consilier prezidențial onorific și europarlamentar.

După desemnare, Nicușor Dan urmează să plece într-o vizită oficială în Muntenegru.

Înainte de desemnarea lui Tomac în funcția de premier, acesta a discutat cu liderii partidelor pro-occidentale pentru a discuta despre majoritate, dar și pentru a vorbi despre posibilitatea unei majorități și pentru a îl anunța pe aceștia că președintele urmează să îi ofere mandatul de formare a noului Executiv.

Ce se întâmplă cu majoritatea

Cu privire la majoritatea parlamentară necesară învestirii lui Eugen Tomac în fruntea noului Guvern, până acum, nici PNL, nici USR nu și-a schimbat poziția și refuză să voteze un guvern care ar putea avea printre membri oameni susținuți de Partidul Social Democrat.

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Într-o discuție avută marți, la Cotroceni, între Nicușor Dan și Ilie Bolojan, liberalul a spus că nu va susține un guvern tehnocrat cu Eugen Tomac la conducere sau un guvern din care să facă parte PSD.

Nicușor Dan i-a acordat lui Tomac un mandat de 10 zile pentru a încerca să formeze noi majorități parlamentare, să definitive lista de miniștri și să prezinte programul de guvernare în Parlament. Pentru asta, ar avea nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi investit în funcție.

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