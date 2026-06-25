Claudiu Manda îl pune la zid pe Ilie Bolojan: „Inclusiv pe Nicușor Dan l-ați mințit. Stați la Palatul Victoria din mila lui George Simion”

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Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a vorbit despre felul în care Ilie Bolojan, premierul demis, s-a raportat la noile încercări de formare a unui guvern. Manda spune că Bolojan este un mincinos, asta după ce liberalul a declarat că e dispus să voteze un guvern minoritar PSD, dar s-a răzgândit.

Claudiu Manda, atac la Ilie Bolojan

Social-democratul spune că Ilie Bolojan este „un mincinos”, care l-a păcălit inclusiv pe președintele României.

Când s-a întâmplat exact ce a vrut el, adică un guvern fără PSD, cu Eugen Tomac, s-a răzgândit și nu l-a mai votat.

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„Domnule Bolojan, v-aţi prezentat ca un om serios, riguros, scrupulos. În realitate, v-aţi dovedit un mincinos. L-aţi minţit inclusiv pe preşedintele României. Iar faptele vorbesc de la sine. Aţi mers la consultările de la Palatul Cotroceni, cu ‘bună-credinţă’, spunând că o faceţi pentru binele acestui popor. Aţi spus că veţi vota un guvern tehnocrat. Fără PSD.

Aţi primit exact ce aţi cerut – domnul Tomac a fost de acord. Apoi v-aţi răzgândit. Aţi decis că nu vreţi nici secretari de stat, nici prefecţi politici. Din nou, aţi primit ce aţi cerut. Domnul Tomac a fost de acord. Dar nici asta nu v-a fost suficient. Aşa că aţi căutat un nou pretext ca să nu vă ţineţi de cuvânt. Aţi spus că nu vă plac nominalizările, că sunt PSD-işti vopsiţi în guvern. Premierul desemnat a acceptat şi această condiţie. A spus că îi va schimba şi că aşteaptă propuneri de tehnocraţi de la dumneavoastră”, a scris Claudiu Manda joi, pe Facebook.

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El a mai spus că România are nevoie de un guvern stabil și că fiecare zi de blocaj înseamnă întârzieri la PNRR, lucru pe care toată lumea i l-a transmis lui Ilie Bolojan.

„Şi, cel mai important, acelaşi lucru vi l-au spus şi românii. Cei pentru care trebuie să guvernăm. Peste 83% dintre români spun că direcţia în care merge ţara este greşită. Aproape 90% vor un guvern instalat cât mai repede şi încetarea acestui scandal politic. Oamenii s-au săturat de blocaje, de scandal şi de faptul că nivelul lor de trai s-a deteriorat.

Nu mai aveaţi niciun motiv să spuneţi nu. Aşa că aţi inventat altul. Aţi spus că nu votaţi pentru că guvernul nu are susţinere politică. De la cine nu avea susţinere, domnule Bolojan? De la PSD? PSD nu a condiţionat niciodată votul de funcţii, ci de programul de guvernare. De la celelalte partide? Erau la masa negocierilor. Sau singurul om care nu şi-a respectat propriul cuvânt eraţi chiar dumneavoastră?”, continuă liderul social-democrat.

Ce s-a întâmplat după consultări

Claudiu Manda a vorbit și despre episodul de marțea trecută, când Bolojan a fost la consultări și a declarat că este dispus să voteze un Guvern PSD, după care și-a schimbat opinia.

„Şi, din nou, v-aţi schimbat poziţia. Asta după ce aţi repetat, zile la rând, prin toate studiourile, că PSD şi Sorin Grindeanu trebuie să îşi asume guvernarea. Şi ce credeţi, domnule Bolojan? PSD şi-a respectat poziţia pe care o anunţase încă de la primele consultări. Domnul Sorin Grindeanu a anunţat după consultări că PSD, la fel ca prima dată, este pregătit să preia guvernarea. PSD şi-a respectat cuvântul. Ce aţi făcut dumneavoastră a doua zi, domnule Bolojan?

Aţi schimbat din nou condiţiile. În numai câteva ore, aţi abandonat tot discursul pe care l-aţi susţinut în ultimele săptămâni. Aţi mers repede la Palatul Cotroceni şi aţi propus o rotativă. Adică, mai pe înţelesul tuturor, i-aţi cerut domnului preşedinte să nominalizeze un alt guvern – tot al dumneavoastră. Şi cu ce voturi îl veţi trece prin Parlament? Tot cu voturile PSD?

Cu voturile acelui PSD căruia, până ieri, îi cereaţi să îşi asume guvernarea şi pe care astăzi îl chemaţi din nou să vă voteze? Cum puteţi cere din nou votul PSD, după ce PSD a spus foarte clar că nu votează un guvern din care nu face parte? Cu nişte voturi care vă sunt bune doar atunci când vă servesc interesul?”, mai scrie Claudiu Manda.

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