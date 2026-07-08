Primul sondaj după ce Guvernul Bolojan a picat. În cine au cea mai mare încredere românii

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Românii nu mai au încredere în politicieni, după criza politică din ultimele două luni și căderea Guvernului Ilie Bolojan. Conform unui sondaj realizat de Agenția de Rating Politic, încrederea în lideri politici precum Nicușor Dan și Sorin Grindeanu a rămas constantă. între timp, Ilie Bolojan, George Simion și Dominic Fritz au câștigat mai multă încredere publică decât înainte de criza politică.

În cine au românii cea mai multă încredere

Conform sondajului, George Simion, președintele AUR, este liderul politic în care românii au cea mai mare încredere: 35%, conform datelor ARP.

El este urmat de Ilie Bolojan, cu 29,5%, Nicușor Dan cu 24,2%, Dominic Fritz, cu 20,1% și Oana Gheorghiu cu 17,6%.

În comparație cu perioada de dinaintea crizei politice, nivelul de încredere față de liderii politici s-a modificat.

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Nicușor Dan și Sorin Grindeanu au rămas cu același nivel de încredere, 24%, respectiv 14%, dar încrederea în ceilalți lideri politici a crescut.

Ilie Bolojan a crescut de la 21,8% la 29,5%, iar George Simion, de la 31,3% până la 35%.

„De notat că președintele stagnează la un nivel destul de redus de încredere (24,2%) după doar un an de mandat, primind susținere, în egală măsură, de la votanți PNL și USR, dar și de la mulți votanți ai PSD”, notează ARP.

O altă concluzie a studiului este că principalele personaje politice și formațiuni și-au conservat sau și-au întărit bazinele electorale, conform sursei citate.

Sondajul ARP a fost realizat în perioada 30 iunie – 3 iulie 2026, pe un eșantion de 1774 de persoane, reprezentantiv pentru România, cu o eroare statistică la nivel național de 2,8%.

Pe cine ar vota românii dacă ar fi alegeri

Criza politică din ultimele luni a dus la creșterea interesului românilor pentru politică și pentru alegeri, potrivit unui sondaj realizat de Agenția de Rating Politic (ARP). Datele arată că o parte dintre alegătorii care erau nehotărâți și-au stabilit între timp opțiunea de vot, iar principalele beneficiare sunt partidele mari.

Potrivit sondajului, AUR se află pe primul loc în intenția de vot, cu 36,4%. Pe locul al doilea se situează PNL, cu 22,4%, urmat de PSD, cu 17,9%. USR ar obține 10,5% din voturi, în timp ce UDMR este cotat cu 4,9%, iar SOS România cu 2,9%.

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Comparativ cu luna aprilie 2026, intenția de vot a evoluat diferit pentru fiecare formațiune politică. AUR a crescut ușor, de la 35,8% la 36,4%, iar PSD a urcat de la 17,2% la 17,9%.

Cea mai mare creștere este înregistrată de PNL, care a ajuns de la 14,2% la 22,4%, potrivit datelor ARP.

În schimb, USR a scăzut de la 11,2% la 10,5%, UDMR de la 5,5% la 4,9%, iar SOS România a înregistrat cea mai mare diminuare, coborând de la 6,2% la 2,9%.

Conform Agenției de Rating Politic, interesul crescut pentru scena politică a redus numărul alegătorilor nehotărâți, iar acest lucru a favorizat în principal partidele mari, care și-au consolidat sau și-au mărit bazinul electoral. Formațiunile mai mici au pierdut din susținători în această perioadă.

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