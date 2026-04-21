Cum va afecta criza politică economia țării. Ce spun economiștii: „Banii s-au terminat”

Criza politică din România, declanșată de retragerea sprijinului PSD pentru premierul Ilie Bolojan, amenință economia. Economiștii au spus ce efecte economice grave vor fi provocate de instabilitatea politică actuală.

Cum va afecta criza politică economia țării

Criza politică din România, marcată de retragerea sprijinului oferit premierului Ilie Bolojan de către PSD, aduce în prim-plan riscuri economice care pot afecta pe fiecare dintre noi. Economiștii atrag atenția asupra consecințelor acestei instabilități: costuri mai mari, încredere redusă și un viitor incert. Libertatea a relatat pe larg despre această situație tensionată, oferind perspectivele unor experți de renume.

Daniel Dăianu: „Costul împrumuturilor României va crește“

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, avertizează că efectele crizei politice sunt deja vizibile. „Costul împrumuturilor României va crește. Țara plătește pentru această criză politică. Ea nu a venit de nicăieri. Era de anticipat această criză politică. Istoria va judeca responsabilitatea celor care au provocat-o”, a declarat Dăianu la Digi 24.

Acesta subliniază că soluțiile trebuie găsite rapid, fără a depăși un interval de șase săptămâni, pentru a preveni deteriorarea și mai accentuată a piețelor financiare. „O bună credință în actul politic, reprezentat de Parlament, trebuie să conducă la o rezolvare cât mai rapidă. Repet, sunt emoționale piețele financiare.”

Mai mult, absorpția fondurilor europene din PNRR este pusă sub semnul întrebării. „Și mie îmi este greu să cred că vom putea să absorbim toți banii europeni din PNRR. Este foarte dificil.”

Dăianu respinge ideea de creștere a taxelor ca soluție, pledând în schimb pentru o colectare mai eficientă: „Va trebui să colectăm mult mai bine taxe și impozite. Altă soluție nu avem, pentru că este greu de imaginat că se va putea recurge din nou la taxe și impozite. Oamenii nu vor mai suporta”.

Andrei Caramitru: „Banii s-au terminat”

Analistul economic Andrei Caramitru, cunoscut pentru opiniile sale tranșante, susține că publicul este profund nemulțumit de PSD și de corupția sistemică. „PSD trebuie să dispară. Și asta spune de fapt lumea când spune, 80% dintre ei, că țara merge prost.”

Caramitru avertizează asupra riscurilor imediate ale crizei: „Banii s-au terminat. Și oricum veneau TOȚI de la europenii din vest. Acum la ce panarama ați făcut NIMENI nu vă mai finanțează pe voi, ever never”.

Referindu-se la stabilitatea monedei naționale, el explică că Banca Națională a României intervine masiv pentru a susține leul. „BNR intervine masiv ca să apere leul și dobânzile arde sute de milioane probabil zilnic deja. În martie a ars un miliard.”

Perspectivele sunt sumbre, avertizează analistul: „Ne ducem spre dobânzi de 8%, adică situația teribilă de dinainte de turul 2. În 2-3 săptămâni suntem terminați complet în genunchi”.

Instabilitate politică cu efecte economice

Criza a debutat cu decizia PSD de a retrage sprijinul premierului Ilie Bolojan, votată de 97,7% dintre membrii partidului. În urma acestei decizii, miniștrii PSD urmează să demisioneze, iar o moțiune de cenzură rămâne o opțiune discutată.

Premierul a refuzat să demisioneze, însă a anunțat ieșirea PNL din coaliția de guvernare. Pe fundalul acestei instabilități, Bursa de la București a înregistrat scăderi semnificative, indicele BET diminuându-se cu 2,02% pe data de 21 aprilie.

Într-un contrast notabil, bursele europene au crescut în aceeași zi, semnalând percepții diferite asupra riscurilor economice în regiune.

Planuri pentru viitor

Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat planuri ambițioase pentru listarea unor companii de stat la bursă, inclusiv CEC Bank, Hidroelectrica și Romgaz. Aceste inițiative ar putea reprezenta un pas important către modernizarea economiei românești. Însă PSD a reacționat prompt, propunând o lege care să interzică privatizările. Libertatea a subliniat că această poziție politică generează incertitudini majore pentru investitori.

Foto: Shutterstock.com

