Nicușor Dan a chemat partidele din coaliție la consultări. PSD intră primul la discuții

Președintele Nicușor Dan a chemat partidele de coaliție la consultări, miercuri, 22 aprilie, la Palatul Cotroceni.

Partidele din coaliție, la discuții cu președintele

Nicușor Dan a chemat partidele de coaliție la discuții, miercuri, 21 aprilie.

„În temeiul prerogativelor constituţionale, preşedintele României, Nicuşor Dan, a invitat miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii următoarelor partide şi formaţiuni politice parlamentare, pentru consultări – PSD, PNL, UDMR, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, USR”, a informat Administraţia Prezidenţială.

Consultările vor avea următorul program:

ora 9:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

ora 10:30 – Partidul Naţional Liberal (PNL);

ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

ora 16:30 – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale;

ora 18:30 – Uniunea Salvaţi România (USR).

Este criză politică în România, după ce Partidul Social Democrat a decis să retragă sprijinul politic pentru prim-ministrul liberal Ilie Bolojan. PSD face parte din coaliția de guvernare.

PSD retrage sprijinul politic pentru Ilie Bolojan

PSD a decis să retragă sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan.

Acesta a reacționat dur și le-a reproșat social-democraților că sunt iresponsabili.

„Din vara anului trecut, într-o situație complicată pentru România, am format o coaliție pe baza unui program de redresare care se baza pe trei elemente: să facem ordine în finanțele țării, pe buna guvernare și pe respectul față de cetățeni. Ceea ce vedem astăzi înseamnă periclitarea finanțelor țării noastre, înseamnă aruncarea în aer a guvernării, totul făcut într-o lipsă de total respect față de cetățenii țării noastre”, a spus Bolojan.

USR anunță că rămâne ferm alături de premierul Ilie Bolojan, iar Dominic Fritz spune că dacă PSD își retrage miniștrii, USR va negocia cu liberalii pentru a asigura interimate pentru ministerele rămase libere.

„Această criză politică este declanșată de PSD strict în interesul propriu. Urmează să se semneze contracte pentru 16 miliarde de euro pentru programul SAFE din care o bună parte din bani vor rămâne în România și vor crea locuri de muncă. PSD trebuie să se obișnuiască cu gândul că poate să guverneze doar în coaliții”, a declarat Dominic Fritz.

