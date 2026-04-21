Nicușor Dan a chemat partidele din coaliție la consultări. PSD intră primul la discuții

Partidele din coaliție, la discuții cu președintele
Nicușor Dan a chemat partidele de coaliție la discuții, miercuri, 21 aprilie.
„În temeiul prerogativelor constituţionale, preşedintele României, Nicuşor Dan, a invitat miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii următoarelor partide şi formaţiuni politice parlamentare, pentru consultări – PSD, PNL, UDMR, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, USR”, a informat Administraţia Prezidenţială.
„Din vara anului trecut, într-o situație complicată pentru România, am format o coaliție pe baza unui program de redresare care se baza pe trei elemente: să facem ordine în finanțele țării, pe buna guvernare și pe respectul față de cetățeni. Ceea ce vedem astăzi înseamnă periclitarea finanțelor țării noastre, înseamnă aruncarea în aer a guvernării, totul făcut într-o lipsă de total respect față de cetățenii țării noastre”, a spus Bolojan.
USR anunță că rămâne ferm alături de premierul Ilie Bolojan, iar Dominic Fritz spune că dacă PSD își retrage miniștrii, USR va negocia cu liberalii pentru a asigura interimate pentru ministerele rămase libere.
„Această criză politică este declanșată de PSD strict în interesul propriu. Urmează să se semneze contracte pentru 16 miliarde de euro pentru programul SAFE din care o bună parte din bani vor rămâne în România și vor crea locuri de muncă. PSD trebuie să se obișnuiască cu gândul că poate să guverneze doar în coaliții”, a declarat Dominic Fritz.