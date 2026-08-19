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Carmen Brumă dezvăluie care este băutura care aduce beneficii majore pentru organism. Costă doar 3 lei

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Carmen Brumă a dezvăluit care este băutura simplă și ieftină care aduce organismului uman numeroase beneficii. Aceasta se găsește pe rafturile oricărui magazin și este ideală pentru persoanele care se confruntă cu probleme digestive.

Carmen Brumă, despre băutura cu beneficii uriașe pentru organism

Carmen Brumă a împărtășit recent cu fanii săi o descoperire simplă, dar valoroasă: borșul crud, nepasteurizat.

La doar 3 lei sticla în supermarket, acest produs tradițional românesc a atras-o nu doar prin preț, ci și prin beneficiile sale pentru sănătatea digestivă, fiind o alegere ideală pentru echilibrul microbiomului.

Carmen Brumă dezvăluie care este băutura care aduce beneficii majore pentru organism. Costă doar 3 lei

Vedeta mărturisește că îl consumă ocazional, rece, mai ales seara, și îl consideră o băutură sănătoasă și reconfortantă.

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„Îl beau din când în când seara, rece. E chiar bun. Îmi amintește de bunica mea care îmi dădea să beau puțin înainte să-l pună în ciorbă”, a scris Carmen Brumă pe rețelele sociale.

Gustul borșului îi trezește amintiri dragi din copilărie, dar pentru ea, această alegere nu este doar o chestiune de nostalgie.

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Ce beneficii are borșul crud

Vedeta și nutriționista subliniază că borșul crud, fermentat natural cu Lactobacillus, aduce beneficii majore sănătății.

„Fibra din tărâțe hrănește bacteriile bine din colon, iar fermentația crește biodisponibilitatea mineralelor. Cercetarea pe alimente fermentate (Stanford, Cell 2021) arată creșterea diversității microbiomului”, a explicat Carmen Brumă.

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Pentru a beneficia din plin de calitățile acestui produs, Carmen Brumă recomandă citirea atentă a etichetei și alegerea variantelor nepasteurizate, cu o listă scurtă de ingrediente: apă, tărâțe și maia. Ea consumă un pahar (150-200 ml) de borș, rece și nefiert, pe stomacul gol, preferabil seara.

O alegere simplă, dar extrem de benefică pentru sănătate, pe care oricine o poate integra cu ușurință în rutina zilnică.

Sursă foto: Instagram

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