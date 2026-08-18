Cheloo, declarații sincere despre experiența din Asia Express: „Totul e frustrant, nu îmi place nimic”

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Cheloo a vorbit despre experiența trăită la Asia Express 2026, dar și despre provocările pe care le-a întâlnit alături de coechipierul său, Mihai Ban. Artistul spune că aventura de pe Drumul Mătăsii nu i-a plăcut deloc și a fost solicitantă, dar recunoaște că deși totul e „frustrant”, el nu renunță.

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Artistul face echipă cu prietenul lui, Mihai Ban, și a recunoscut că aventura este mai dificilă decât se aștepta, iar multe dintre situații îl frustrează, însă renunțarea nu este o opțiune. Cheloo nu s-a ferit să spună că experiența este una dificilă și momentele trăite pe traseu au fost cel puțin unele provocatoare pentru el.

Întrebat dacă experiența este mai ușoară sau mai grea decât se aștepta, Cheloo a răspuns sincer:

„Mai nu-mi place”. Apoi, el a fost întrebat care este primul cuvânt care îi vine în minte când aude „Asia Express”.

„Băga-mi-aș”, a răspuns Cheloo, în stilul său caracteristic.

Ce spune despre coechipierul său

Cheloo a vorbit și despre Mihai Ban și echipa pe care o fac la Asia Express. El răspuns ironic atunci când a fost întrebat despre cum s-a înțeles cu tovarășul său.

„Eu și Ban… O alegere… Nu-l merit”.

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În schimb, Cheloo spune că nu se gândește să renunțe nicio clipă, cu toate că lucrurile pe traseu sunt frustrante.

Întrebat ce îl ajută să meargă mai departe, Cheloo a mărturisit că este vorba despre o trăsătură pe care și-a format-o în timp.

„Încăpățânarea cu care m-am construit în fiecare zi a vieții mele”, a spus artistul.

„Totul e frustrant”

Artistul a fost întrebat care e este cel mai frustrant lucru din Asia Express. El a spus că nu este vorba despre o probă, o destinație sau o situație anume, ci „totul”.

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„Totul e frustrant, nu îmi place nimic, dar nu renunț”, a explicat cântărețul.

Alături Cheloo și Mihai Ban vor mai concura Gabi Torje și Alin Ciurariu, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan împreună cu fiica sa Maya, precum și What’s UP alături de soția sa.

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