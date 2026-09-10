Cine este Mirela Retegan de la „Asia Express”. Povestea din spatele cunoscutei „Tanti Prezentatoarea” de la Gașca Zurl

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Cine este Mirela Retegan de la „Asia Express”. Mirela Retegan este una dintre cele mai cunoscute și apreciate figuri din spațiul public românesc, renumită pentru crearea fenomenului „Gașca Zurli” și pentru proiectele dedicate părinților și copiilor. La vârsta de 56 de ani, fondatoarea, autoarea și fosta jurnalistă și-a asumat o nouă provocare în carieră prin participarea la emisiunea „Asia Express”, oferindu-le telespectatorilor ocazia de a o descoperi dincolo de personajul îndrăgit „Tanti Prezentatoarea”.

Cine este Mirela Retegan de la „Asia Express”

Născută la Dej pe 24 iulie 1970, Mirela Retegan a construit o carieră de succes în radio, presă și antreprenoriat înainte de a fonda, în anul 2010, proiectul care avea să îi schimbe viața. Universul Zurli a luat naștere dintr-o nevoie personală, din dorința de a găsi o cale mai simplă și mai jucăușă de comunicare cu fiica ei, Maya, în prezent în vârstă de 20 de ani. Proiectul s-a extins rapid de la spectacole locale la turnee naționale și internaționale destinate comunităților de români din diaspora.

Legătura cu fiica sa a reprezentat pilonul central al activității sale, fondatoarea promovând mereu ideea că un părinte nu trebuie să fie impecabil în ochii celorlalți, ci „să nu fie fără greșeală, ci să fie alături de copil atunci când acesta are nevoie”.

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Implicare socială și sprijin pentru categoriile vulnerabile

Pe lângă succesul din industria divertismentului pentru copii, Mirela Retegan și-a orientat energia și către acțiuni de caritate. Prin intermediul Fundației Zurli, aceasta s-a implicat activ în sprijinirea copiilor diagnosticați cu boli grave, precum cancerul, a celor rămași fără sprijin în spital sau în centre de plasament, dar și a mamelor vulnerabile care au trecut prin episoade de violență domestică.

„Legea Priorității”, proiectul legislativ adoptat în Parlament

Unul dintre cele mai importante succese ale sale din sfera publică îl reprezintă inițierea proiectului legislativ cunoscut sub numele de „Legea Priorității” sau „Legea Zurli”. Actul normativ adoptat de Parlament prevede ca femeile însărcinate și adulții însoțiți de copii cu vârsta de până la 5 ani să aibă prioritate la ghișeele instituțiilor publice, dar și la casele de marcat din magazine. Prin această măsură, vedeta a urmărit să creeze un cadru mai bun pentru familii, îndemnându-i pe părinți să își solicite drepturile și pe ceilalți oameni să dea dovadă de mai multă empatie pentru „persoanele care au nevoie de mai mult sprijin în situațiile de zi cu zi”.

Tragedia din copilărie care i-a marcat viața

Aparenta voie bună și zâmbetul molipsitor al Mirelei Retegan ascund o traumă adâncă din copilărie, care i-a umbrit existența și stima de sine timp de decenii. Fondatoarea Gașca Zurli a mărturisit că aspectul ei fizic are la bază un accident teribil petrecut în vacanța de vară la Sânnicolau Mare, pe vremea când era doar o fetiță. În mijlocul unei zile obișnuite de joacă, viața i s-a schimbat radical într-o singură fracțiune de secundă.

„Mă jucam cu verișoara mea Vetuța într-un parc și un leagăn m-a lovit în gură, mi-a zburat dinții din față și mi-a deplasat maxilarul, încât așa am mușcat cea mai mare parte din copilărie și tinerețe. A fost complexul vieții mele, m-am văzut toată viața urâtă. Din cauza asta am simțit că trebuie să muncesc mult mai mult ca să compensez”, a mărturisit vedeta cu o sinceritate tulburătoare.

Lipsa posibilităților financiare și a informațiilor medicale din acele timpuri a făcut ca această problemă gravă să rămână nesoluționată decenii la rând, obligând-o să poarte în tăcere un complex uriaș. Abia la vârsta de 40 de ani, când dificultățile întâmpinate în emisia radio i-au afectat direct activitatea profesională, Mirela Retegan a găsit un medic stomatolog în București care i-a reconstruit complet dantura. Privind în urmă la tot chinul prin care a trecut și la anii irosiți în umbra nesiguranței, vedeta le-a transmis un îndemn direct și plin de durere tuturor părinților: „Dacă aveți copii, nu-i lăsați așa, mergeți cu ei la stomatolog, căutați toate variantele, pentru că mi-a mâncat mult din bucurie acest complex.”

Foto – Facebook / Instagram

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