Paula Chirilă se căsătorește pentru a doua oară. Cum vrea să arate nunta

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Paula Chirilă trece printr-una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Ea urmează să se căsătorească civil cu iubitul ei, Dan Giuvelnic. Cu toate că nu au stabilit toate detaliile, vedeta s-a hotărât în privința ținutei.

Paula Chirilă se căsătorește din nou

Prezentatoarea Tv a divorțat în urmă cu câțiva ani și acum și-a găsit din nou fericirea alături de un nou partener. Deși există o diferență considerabilă de vârstă între cei doi, relația lor merge ca pe roate, așa că au decis să treacă la pasul următor și să se căsătorească civil.

Ea a spus că evenimentul va fi unul restrâns, la care vor participa doar cei apropiați. În plus, Paula Chirilă a recunoscut că încă nu a pus toate detaliile la punct, însă știe sigur că nu va îmbrăca rochia de mireasă.

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Actrița spune că evenimentul va fi restrâns și intim, dar memorabil. Chiar dacă mai sunt câteva zile până la ziua cea mare, nu a reușit să stabilească și ultimele detalii, însă nu își face griji că nu va ieși totul exact așa cum își dorește.

Ea a spus clar că nu își dorește să poarte rochia de mireasă, pentru că a mai purtat-o o dată și spune că nu mai este nevoie de acest moment în viața ei.

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„Nu știu dacă o să facem ceva mare, că nici nu avem timp, asta e clar (…) Acum suntem în planurile de organizare. Nu o să fie ceva foarte mare, că nu mai vreau. Va fi ceva foarte, foarte, foarte restrâns, cu prietenii foarte, foarte apropiați (…) Rochia de mireasă am mai îmbrăcat-o odată”, a declarat Paula Chirilă pentru Antena Stars.

Ce diferență de vârstă este între cei doi

Paula Chirilă și-a găsit liniștea în brațele lui Dan Giuvelnic și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de el. Între cei doi este o diferență de vârstă considerabilă, de 15 ani.

Chiar și așa, cei doi nu o resimt și se înțeleg mai bine ca niciodată.

Cei doi au lucrat împreună timp de aproape un deceniu, însă s-au apropiat abia acum doi ani, în timpul unei deplasări.

„Noi ne știam, am lucrat împreună vreo 10 ani, dar nu ne-am văzut cu adevărat. El era regizor tehnic și avea părul lung, împletit. Într-o deplasare și-a aruncat ochii pe mine”, a povestit actrița, cu umor.

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