Gabriela Cristea și Tavi Clonda se căsătoresc pentru a doua oară. Prezentatoarea Tv a ales deja locul unde vrea să spună „DA” încă o dată 

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Gabriela Cristea a fost profund impresionată de o destinație din Italia, așa că și-a dorit să se căsătorească din nou cu soțul ei acolo. Vedeta a vorbit cu Tavi Clonda despre planurile sale și le-a arătat urmăritorilor cum arată locul în care vrea să spună din nou „da”.

Gabriela Cristea, a doua nunta cu soțul ei

Familia Cristea-Clonda s-a îndrăgostit de Italia, motiv pentru care a cumpărat o locuință acolo, pe care urmează să o transforme într-un hotel. Gabriela Cristea a început să meargă tot mai des în Italia, datorită casei pe care a cumpărat-o, iar vizitând o mulțime de locuri, a rămas profund impresionată de ce a văzut.

Când se plimba în regiunea Marche din Italia, vedeta a descoperit Castelul din Loreto și a rămas profund fascinată de el. Castelul are și un restaurant care organizează diferite evenimente, așa i-a venit prezentatoarei Tv ideea de a se recăsători cu soțul ei.

Ea a mărturisit că este exact genul de loc în care ar dori să se căsătorească, motiv pentru i-a propus lui Tavi Clonda să facă o a doua nuntă, de data aceasta în Italia.

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”Este genul acela de loc în care istoria nu a fost acoperită, ci pusă în valoare. Vechiul a rămas vechi, cu tot farmecul lui, iar noul a venit discret, cu tot confortul de astăzi. Restaurantul este superb, castelul are o atmosferă incredibilă, iar priveliștea… pur și simplu de poveste. 🇮🇹✨

Și pentru că aici se pot organiza deja nunți, evident că imaginația mea a luat-o înainte. 😂💍

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Așa că i-am spus lui Tavi: „Eu aș mai face o nuntă cu tine aici.” Același mire. Aceeași mireasă. Doar decorul îl schimbăm. 😂❤️ Și, între noi fie vorba… la un castel ca acesta, parcă merge și un al doilea „DA”. 🏰🥂”, a declarat Gabriela Cristea, pe Instagram.

Ce au de gând să facă cu casa din Italia

Gabriela Cristea a vorbit despre casa cumpărată în Italia și planul inițial de a o renova, însă între timp s-a răzgândit și a decis să o demoleze și să o construiască de la zero.

Ea și soțul ei au spus că vila va fi transformată în spațiu de cazare pentru turiști, dedicat strict adulților.

”Noi ne-am dat 5 ani ca să o terminăm cu totul, dar… Tot, da. Practic să o punem în valorificare, ca să zic așa. Pentru că va fi transformată într-un conac de lux, care va intra într-un sistem BNB, adult only, adică o să fie ceva așa mai de luxury. Și atunci avem nevoie, că nu vrem să ne sufocăm financiar, vrem să… să fim bine. Și ne-am dat un termen de 5 ani”, a declarat Gabriela Cristea pentru Spynews.ro.

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