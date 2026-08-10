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Tallulah Willis (32 ani), fiica cea mică a lui Bruce Willis și Demi Moore, s-a căsătorit pe 8 august 2026 cu Justin Acee în Sun Valley, Idaho. Tânăra a purtat o rochia de mireasă Balenciaga, creată de Pierpaolo Piccioli, ce a fost realizată în 712 ore.

Tallulah Willis s-a măritat cu Justin Acee

Dragostea și moda s-au împletit perfect pe 8 august 2026, când Tallulah Willis, fiica de 32 de ani a lui Bruce Willis și Demi Moore, s-a căsătorit cu artistul Justin Acee într-un cadru idilic din Sun Valley, Idaho, a relatat Vogue.

Rochia ei de mireasă, o capodoperă semnată de Pierpaolo Piccioli, directorul creativ al casei Balenciaga, a fost o premieră pentru designer, fiind una dintre primele rochii de mireasă pe care le-a creat în această funcție.

Pentru a transforma visul în realitate, Tallulah a colaborat cu stilistul Brad Goreski, un apropiat al mamei sale, și cu echipa Balenciaga. Rezultatul? O rochie care a necesitat 712 ore de muncă, dintre care 405 ore pentru construcție și ajustări, plus încă 9 ore dedicate voalului, conform Vogue.

Chiar și sora sa, Scout Willis, a fost impresionată: „Îți amintești când îmi trimiteai rochii de mireasă de pe Etsy? Acum șase luni te uitai pe Etsy, iar acum ai Balenciaga couture. Cine s-ar fi gândit?”

Ceremonia a reunit familia extinsă a lui Tallulah, incluzându-le pe surorile sale, Rumer (37 de ani) și Scout (35 de ani), care au fost alături de ea și la probele de rochie. De asemenea, mama lor, Demi Moore, a fost în culmea fericirii.

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Justin Acee, alături de Tallulah când Bruce Willis a fost diagnosticat cu demență

Cei doi îndrăgostiți și-au început povestea de dragoste într-un mod discret, dar plin de emoție. Justin Acee, care își desfășoară activitatea muzicală sub numele de scenă NIGHTIES, a fost un sprijin de neclintit pentru Tallulah, mai ales în momentele dificile legate de sănătatea tatălui său.

Actorul Bruce Willis a fost diagnosticat cu afazie în martie 2022, urmată de demență frontotemporală mai puțin de un an mai târziu.

Într-un interviu pentru People în august 2024, Tallulah Willis a mărturisit: „Să mă trezesc râzând alături de partenerul meu ar fi cea mai frumoasă zi, ceea ce, sincer, se întâmplă des”.

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Când Tallulah și Justin și-au anunțat logodna în decembrie 2023, Moore a împărtășit bucuria pe Instagram, scriind: „O cerere în căsătorie de Crăciun. Felicitări pentru @buuski și @justinacee — vă iubim!”

Rumer și Scout au fost la fel de entuziasmate de marea veste. Comentând la anunțul logodnei pe Instagram, Rumer a scris: „Cea mai frumoasă dragoste de care am avut parte să fiu martoră și să o văd crescând. Vă iubesc mult pe amândoi”.

Scout, la rândul ei, a adăugat într-un story: „Îngerii mei s-au logoditttt”.

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Sursă foto: Instagram, Profimedia

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