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Îl recunoști? Îndrăgitul actor aducea zâmbetul pe buze tuturor românilor în fiecare seară, dar acum nu mulți îl recunosc când îl văd pe stradă

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Îndrăgitul actor a ajuns la 52 de ani și de mult nu a mai apărut pe micile ecrane, cu toate că în anii 1990 era nelipsit de pe sticlă. Românii râdeau cu lacrimi când îl vedeau, reușind prin fiecare replică și apariție să binedispună pe oricine. Acum, însă, acesta a ajuns de nerecunoscut.

Iulian Ilinca, de nerecunoscut la 52 de ani

Cu toții ne amintim de personajul savuros Frankfurt din îndrăgitul show de comedie „Vacanța Mare”, dar v-ați întrebat vreodată ce mai face astăzi actorul Iulian Ilinca? La 52 de ani, acesta continuă să fie o figură respectată în lumea artistică din România, chiar dacă aparițiile sale publice s-au rărit considerabil.

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Deși timpul a trecut, farmecul său rămâne intact, iar fanii îi urmăresc cu interes activitatea pe rețelele sociale.

Iulian Ilinca a intrat în memoria colectivă grație interpretării magistrale a lui Frankfurt, un personaj care a cucerit publicul prin umorul său dezinvolt. Replici precum „Te sparg, să moară mama” au devenit rapid parte din cultura urbană, una dintre ele fiind creată chiar pe loc de talentatul actor, după cum a dezvăluit ulterior.

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„A fost o inspirație de moment”, a explicat el într-un interviu mai vechi.

Succesul său s-a datorat, în parte, și faptului că limbajul și comportamentul personajului erau inspirate din realitățile cotidiene din România.

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Cu ce se ocupă în prezent „Frankfurt”

Deși nu mai apare frecvent pe micile ecrane, Ilinca nu a renunțat la actorie. De-a lungul carierei, a acceptat proiecte cinematografice alături de nume grele din industria de divertisment, cum ar fi Cosmin Seleși și Alexandru Pop.

Printre acestea se numără filme precum „Secretul lui Zorillo”, regizat de Robert Popa, și comedia „Pup-o, mă!”, în care a interpretat un rol memorabil – Mugurel. Deși mai discret decât în anii de glorie, pasiunea sa pentru actorie rămâne vie.

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În viața personală, actorul se bucură de momente liniștite și de călătorii, pe care le împărtășește cu fanii săi pe platformele sociale. Transformările fizice sunt evidente: părul lung din tinerețe a fost înlocuit de un look mai sobru, iar timpul și-a pus amprenta asupra trăsăturilor sale. Cu toate acestea, energia lui Iulian Ilinca rămâne contagioasă, iar amintirea personajului Frankfurt continuă să stârnească zâmbete.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Iulian Ilinca

Sursă foto: Instagram

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