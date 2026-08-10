Iulia Albu, avertisment după ce și-a făcut lifting facial: „În România există un singur chirurg care poate obține un astfel de rezultat”

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Iulia Albu a vorbit despre intervenția estetică pe care a suferit-o recent. Vedeta a decis să facă un deep plane facelift, iar în urma operației, se declară extrem de mulțumită. Ea a vorbit despre procesul de recuperare și despre schimbările din viața ei.

Iulia Albu, extrem de mulțumită după ce și-a făcut lifting facial

Vedeta a trecut printr-o perioadă plină de schimbări. Criticul de modă și-a făcut o procedură de facelift, prin metoda deep plane, una dintre cele mai avansate tehnici de reîntinerirea facială. După un protocol de recuperare dificil, care a inclus perfuzii, mișcare și o alimentație atent monitorizată, vedeta se bucură de rezultate și spune că este mai fericită ca niciodată privind felul în care arată.

Ea a transmis un avertisment celor care vor să își facă procedura și a spus că este foarte important să știi când să faci aceste intervenții și la cine, pentru a nu fi schimbate trăsăturile.

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„Îți spun sincer că, deși a trecut mai puțin de o lună de la intervenție, fața mea arată extraordinar, iar în prezent nu mai am niciun fel de restricții. Este foarte important să alegi procedurile potrivite, la momentul potrivit, și, mai ales, chirurgul potrivit. După cum bine știi, eu nu mi-am dorit niciodată să-mi schimb trăsăturile. Din punctul meu de vedere, în România există un singur chirurg care poate obține un astfel de rezultat. De aceea, pentru absolut tot ce ține de fața mea și nu numai, am ales să merg pe mâna unui medic super calificat”, a spus Iulia Albu pentru Cancan.ro.

Și-a sărbătorit aniversarea alături de fiica și iubitul ei

Iulia Albu și-a sărbătorit recent ziua de naștere alături de Mikaela, fiica ei, și de partenerul său de viață, Mike.

Ea se ocupă acum de renovarea noii sale locuințe, lucru care a presupus un efort imens și multă muncă fizică.

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„Nu sunt o persoană care pune mare preț pe lucrurile materiale, deși mă bucur atunci când primesc obiecte deosebite. Cel mai frumos cadou pentru mine este să fiu în preajma oamenilor pe care îi iubesc și îi prețuiesc…. Casa cu două fete este, cu adevărat, casa pe care mi-am dorit-o dintotdeauna. Este o plăcere și un privilegiu să o readucem la viață și la gloria ei de odinioară. Facem totul cu responsabilitate și cu o atenție deosebită la fiecare detaliu. Pereții acestei case poartă acum și o parte din noi, pentru că am investit nu doar suflet, ci și multă muncă fizică în acest proiect. Am râs, am plâns, am trăit fiecare etapă.”

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