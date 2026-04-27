O femeie de 45 ani din Vâlcea, în moarte cerebrală după un lifting facial. Soțul Valentinei, declarații sfâșietoare: „Am luat sicriul, loc de veci”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Valentina Dumitru, o femeie de 45 de ani din Vâlcea, a venit la București cu speranța de a-și îmbunătăți aspectul printr-un lifting facial. Această decizie, însă, s-a transformat într-o tragedie cutremurătoare, deoarece intervenția estetică a dus-o în moarte cerebrală.

Femeie din Vâlcea, în moarte cerebrală după un lifting facial

Familia Valentinei trăiește clipe de coșmar, iar soțul ei, Sorin Dumitru, face acuzații grave la adresa medicilor.

„M-a sunat domnul doctor, panicat așa la voce, domnul Dumitru, țin să vă anunț că a apărut o complicație și am chemat salvarea, vă rog frumos să veniți aici, nu știu ce s-a întâmplat. Vă dați seama că am rămas fără grai”, a declarat soțul Valentinei Dumitru pentru ProTV.

Potrivit lui Sorin Dumitru, soția sa ar fi suferit o hemoragie cerebrală intraventriculară, detectată prin investigații CT realizate la Spitalul Floreasca, unde a fost transferată de urgență. Hemoragia, cel mai probabil cauzată de spargerea unui vas de sânge, a pus-o într-o stare de moarte clinică, iar de mai bine de o săptămână, viața ei depinde exclusiv de aparate.

Sorin Dumitru acuză clinica privată că nu ar fi respectat condițiile necesare pentru o astfel de intervenție. Mai mult, el susține că soția sa nu a fost supusă unui set de analize preoperatorii, care ar fi putut identifica eventualele riscuri.

„Noi am pregătit acum, am luat sicriul, loc de veci și am luat toate chestiile astea și așteptăm”, a declarat acesta, îndurerat de perspectiva pierderii soției sale.

Declarațiile medicului estetician

De cealaltă parte, medicul estetician care a realizat procedura susține că intervenția s-a desfășurat în condiții optime și că pacienta fusese informată corespunzător.

„Totul a fost informat, totul a fost în regulă, dați-mi voie să vorbesc cu cineva în zona aceea. Da, intervenția a fost a mea, dar trebuie să știu informații medicale. La orice intervenție cu anestezie locală mică nu este nevoie”, a explicat acesta.

Din ce în ce mai multe femei aleg intervenții estetice pentru a-și îmbunătăți încrederea în sine, însă tragediile precum cea a Valentinei pun în lumină riscurile pe care, uneori, nu le conștientizăm pe deplin.

Sursă foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News