Președintele Nicușor Dan a vorbit luni dimineața, în cadrul unei intervenții la DigiFM, despre susținerea pentru premierul Ilie Bolojan. El a evitat să răspundă direct și a precizat că are rol de mediator în criza politică.

Nicușor Dan, răspuns la întrebarea privind pentru Ilie Bolojan

Șeful statului nu a vrut să răspundă direct dacă îl mai susține sau nu pe Ilie Bolojan, însă a subliniat că „suntem într-un moment în care este o poziție ireconciliabilă” între partide.

Între timp, PSD-AUR au anunțat că vor depune împreună o moțiune împotriva Guvernului Bolojan.

Șeful statului a ținut să precizeze că tensiunea dintre partide este tot mai mare, însă românii trebuie să aibă încredere că „mergem în direcția bună”.

„De luni de zile discut și cu unii și cu ceilalți, UDMR , USR, și am constatat că tensiunea este tot mai mare. Suntem într-un moment în care este o poziție cumva ireconciliabilă între două părți, eu trebuie să fiu mediator. (…) Românii să aibă încredere că mergem în direcția bună”, a declarat șeful statului, când a fost întrebat dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan în funcția de premier.

Conform președintelui, un mesaj de susținere pentru Ilie Bolojan în contextul crizei politice nu este constituțional.

Ce părere are despre premier

Șeful statului a ținut să precizeze că Ilie Bolojan este o persoană foarte serioasă, dar nu se poate pronunța cu privire la susținerea pentru acesta.

„Domnul Bolojan este o persoană foarte serioasă, n-am spus niciodată altceva. Pe de altă parte, în momentul acesta este o fractură politică între cele două părți ale unei Coaliții pe care mi-aș fi dorit să funcționeze foarte mult, în sensul ăsta nu pot să să mă pronunț. Inclusiv pe activitate dacă m-aș pronunța, m-aș pronunța într-o parte sau alta a celor două părți. Altfel, bineînțeles, tot respectul pentru domnul prim-ministru”, a mai spus șeful statului.

El a fost întrebat dacă este luată în calcul varianta unui premier tehnocrat, însă a spus că nu este în ipostaza constituțională de a acționa.

„Pe scurt, dacă partidele nu reușesc să ajungă la un compromis și să formeze o majoritate politică, președintele ar putea propune un premier extern. Chiar dacă, în prezent, scenariul pare respins, în PSD este analizat ca o posibilă soluție la criza actuală: social-democrații ar obține un executiv fără Ilie Bolojan, iar PNL nu ar fi obligat să-și retragă propriul premier pentru a-l înlocui cu altul”, a spus Nicușor Dan.

