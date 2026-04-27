Președintele Nicușor Dan a vorbit luni dimineața, în cadrul unei intervenții la DigiFM, despre susținerea pentru premierul Ilie Bolojan. El a evitat să răspundă direct și a precizat că are rol de mediator în criza politică.
„De luni de zile discut și cu unii și cu ceilalți, UDMR , USR, și am constatat că tensiunea este tot mai mare. Suntem într-un moment în care este o poziție cumva ireconciliabilă între două părți, eu trebuie să fiu mediator. (…) Românii să aibă încredere că mergem în direcția bună”, a declarat șeful statului, când a fost întrebat dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan în funcția de premier.
„Domnul Bolojan este o persoană foarte serioasă, n-am spus niciodată altceva. Pe de altă parte, în momentul acesta este o fractură politică între cele două părți ale unei Coaliții pe care mi-aș fi dorit să funcționeze foarte mult, în sensul ăsta nu pot să să mă pronunț. Inclusiv pe activitate dacă m-aș pronunța, m-aș pronunța într-o parte sau alta a celor două părți. Altfel, bineînțeles, tot respectul pentru domnul prim-ministru”, a mai spus șeful statului.
El a fost întrebat dacă este luată în calcul varianta unui premier tehnocrat, însă a spus că nu este în ipostaza constituțională de a acționa.
„Pe scurt, dacă partidele nu reușesc să ajungă la un compromis și să formeze o majoritate politică, președintele ar putea propune un premier extern. Chiar dacă, în prezent, scenariul pare respins, în PSD este analizat ca o posibilă soluție la criza actuală: social-democrații ar obține un executiv fără Ilie Bolojan, iar PNL nu ar fi obligat să-și retragă propriul premier pentru a-l înlocui cu altul”, a spus Nicușor Dan.