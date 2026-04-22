Ilie Bolojan nu mai vrea alianță politică cu PSD: „Sunt convins că Guvernul va lucra mai ieftin cu mai puțini miniștri și va da rezultate mai bune”

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Ilie Bolojan a declarat că PNL nu va mai face alianță cu PSD, subliniind importanța măsurilor de disciplină financiară pentru a reduce deficitul bugetar. Reformele Guvernului au stârnit nemulțumire în rândul baronilor locali PSD, premierul subliniind faptul că acesta a fost motivul pentru care social-democrații au ales să îi retragă sprijinul politic.
Ilie Bolojan, premierul României, a declarat recent la Știrile ProTV că Partidul Național Liberal (PNL) nu va mai colabora cu Partidul Social Democrat (PSD), anunțând începerea consultărilor pentru formarea unui guvern minoritar. Într-un interviu acordat jurnalistei Andreea Esca, premierul a vorbit deschis despre dificultățile politice și economice pe care le traversează țara, dar și despre măsurile de disciplină financiară care au stârnit nemulțumiri în rândul unor lideri locali.
Premierul a explicat că măsurile de austeritate, deși nepopulare, au fost inevitabile pentru menținerea echilibrului bugetar.
„Achităm anul acesta 60 de miliarde de lei doar pe dobânzi, adică 2,8% din PIB-ul României. Nu mai putem merge așa”, a spus Bolojan, subliniind necesitatea unei gestiuni mai eficiente a banului public.
El a reiterat că fondul de rezervă bugetară nu mai poate fi o ”pușculiță” pentru administrațiile neperformante sau pentru a acoperi incompetența unor lideri locali. Această abordare a generat însă tensiuni, în special din partea baronilor locali ai PSD, care s-au arătat deranjați de pierderea accesului facil la resursele statului.
„Introducerea acestor măsuri de disciplină a deranjat. Gândiți-vă că peste tot unde lucrurile nu mergeau bine erau responsabili, direct sau indirect, mai mulți oameni, transpolitic, transinstituțional, dar întotdeauna cineva avea o susținere a PSD”, a adăugat premierul.
Decizia de a rupe alianța cu PSD vine pe fondul unor tensiuni acumulate în ultimele luni. Potrivit lui Ilie Bolojan, PSD a adoptat o politică de opoziție din interiorul guvernării, blocând inițiativele de reformă și refuzând să-și asume responsabilitatea pentru deciziile luate în comun.
„De nouă luni de zile m-am făcut că nu aud toate criticile, având convingerea că e o tactică a PSD de a se deroba de răspundere”, a explicat premierul.
Această situație a fost agravată de faptul că PSD nu a venit cu soluții constructive pentru problemele economice ale țării, preferând să adopte o atitudine populistă.
„Degeaba aduni banii din taxele muncite de români, degeaba îți reduci cheltuielile, dacă ai pierderi și găuri în buget și nu corectezi aceste lucruri”, a precizat Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan, hotărât să rămână în fruntea Guvernului
În ciuda provocărilor politice, Ilie Bolojan rămâne optimist și hotărât să continue în fruntea guvernului. Acesta a subliniat că prioritatea numărul unu este finalizarea proiectelor mari finanțate din fonduri europene, de la autostrăzi la spitale și școli.
„Dacă nu avem un guvern care menține o disciplină în costurile bugetare, practic, scăpăm lucrurile de sub control”, a avertizat premierul.
Chiar și în condițiile unui guvern minoritar, Ilie Bolojan este convins că se pot obține rezultate mai bune decât într-un executiv afectat de blocaje interne.
„Sunt convins că Guvernul va lucra mai ieftin cu mai puțini miniștri și va da rezultate mai bune”, a afirmat el.
În final, premierul a reiterat că este pregătit să își continue misiunea, dar nu ezită să sublinieze că, dacă ar apărea o soluție miraculoasă din partea altui guvern, ar fi dispus să cedeze locul.
„Dacă aș ști că vine mâine un guvern care are toate soluțiile, n-ar fi o problemă să plec din această funcție”, a spus el cu sinceritate.
Mesaj pentru cetățeni
Ilie Bolojan a recunoscut că măsurile de austeritate adoptate au afectat puterea de cumpărare a românilor, dar le-a mulțumit acestora pentru răbdarea și înțelegerea arătată într-o perioadă dificilă.
„Îmi dau seama că mulți români sunt nemulțumiți, dar îi asigur că toate deciziile luate au fost necesare pentru a redresa economia noastră”, a spus el.
În ciuda nemulțumirilor exprimate de populație și a crizei politice în desfășurare, Ilie Bolojan rămâne ferm în convingerea sa că disciplina financiară este cheia pentru a construi un viitor mai bun pentru România.
„Dacă nu facem asta, nu vom putea să ne revenim”, a concluzionat primul ministru.