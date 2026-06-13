Sorin Brotnei a spus de ce s-a destrămat trupa Akcent: „Adrian Sînă a fost motivul principal”

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Sorin Brotnei este invitatul săptămânii la Sosurile lui Măruță, unde a vorbit, printre multe altele, despre destrămarea trupei Akcent.

Sorin Brotnei a spus de ce s-a destrămat trupa Akcent

Sorin Brotnei a spus fără ocolișuri că Adrian Sînă este motivul pentru care trupa Akcent s-a destrămat. Brotnei povestește că el și colegii de trupă s-au certat de la bani, pentru că Sînă „lua și voia mai mulți bani decât” partenerii săi.

La Sosurile lui Măruță, Brotnei a fost întrebat care coleg din trupul Akcent l-a dezamăgit cel mai tare și de ce, iar răspunsul nu a întârziat. „Adrian Sînă. El a fost motivul principal, sau finalitatea pentru care s-a destrămat trupul Akcent. De ce? De bani. Lua mai mult și voia mai mult. Adică el lua mai mult, el voia mai mult. Voi erați trei atunci, în perioada asta. Da, rămăsesem trei deja de multă vreme. Eu, Mihai și Adrian. Nu, nu, nu. (banii nu se împărțeau egal – n.red.) S-au împărțit egal când eram patru. După care, când a plecat Marius, el a rămas cu partea lui, deși voiam și noi de acolo ceva, dar am zis bă, lasă, e ok. El într-adevăr avea un aport mai mare în trupă și cumva ne-am gândit că era ok așa. Dar după ce a vrut să ne ia și din puținul pe care-l aveam…”.

Adi Sînă a format trupa Akcent în 1998, alături de solista Ramona Barta, însă succesul a venit mai târziu, când trupa s-a transformat dintr-un duo într-o trupă de băieți. Atunci s-au alăturat Marius Nedelcu, Mihai Gruia și Sorin Brotnei formației. Primul lor succes a fost piesa „Ți-am promis”, care a atins vârful clasamentelor în iarna lui 2001.

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Ce spune Sorin Brotnei despre reîntregirea trupei

Trupa Akcent s-a destrămat în septembrie 2013, pe fondul conflictelor dintre Adrian Sînă și restul formației, după 12 ani de existență.

În 2024, Sorin Brotnei spunea că, deși nu mai sunt apropiați, el și Adi Sînă nu sunt nici certați și se bucură când se întâlnesc. „Cu Adi am fost puțin la cuțite, dar cumva timpul le-a rezolvat pe toate, pentru că, în ultimii ani, de fiecare dată când ne vedem, ne revedem cu drag, povestim, cu Adi mă refer. Cu Mihai mă văd constant și cumva timpul fără să facem nimic, le-a rezolvat pe toate. Mi-am dat seama că tot ce s-a întâmplat atunci, chiar nu mai contează după atâta timp. Adică lucrurile s-au așezat ok pentru toată lumea”, a spus Brotnei, pentru Cancan.

Mai mult, Bortnei susține că nu ar refuza propunerea să refacă trupa la un moment dat. „Nu știu dacă există o șansă, dar cu siguranță că nu aș spune «nu» la un eveniment de genul acesta. Mi-ar plăcea, adică ar fi pentru toți cu siguranță ar fi o chestie așa de nostalgie în adevăratul sens al cuvântului, ar fi o chestie faină”, spune Sorin.

Foto: Capturi YouTube; Libertatea.ro

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