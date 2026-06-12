Cum arată Mariana Buică, femeia care cântărea 250 de kilograme la 25 de ani. A slăbit considerabil și a devenit mamă

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Mariana Buică a fost în centrul atenției în urmă cu mai mulți ani, când era considerată cea mai supraponderală femeie din România și cântărea 240 de kilograme. Acum, femeia și-a schimbat viața complet. Iată cum arată.

Cum arată Mariana Buică, femeia de 250 de kilograme care și-a făcut operație de micșorare de stomac

Mariana Buică a fost ajutată de echipa emisiunii lui Cătălin Măruță, facilitând o intervenție chirurgicală de micșorare a stomacului.

Operația i-a schimbat viața femeii, care a slăbit considerabil. Povestea ei a început încă din copilărie, când la doar 7 ani, cântărea 50 de kilograme.

Ea a continuat să se îngrașe și a ajuns la 250 de kilograme pe doar 25 de ani. Deși a încercat numeroase diete și tratamente, nimic nu a funcționat.

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Operația de micșorare de stomac a fost singura care a dat roade.

„Mănânc ca oricine altcineva – un fel întâi, uneori și felul doi, fructe, supe. Nu mănânc mult. Azi, de exemplu, am mâncat un ou, un măr și o supă, atât”, povestea Mariana într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani.

De la vârsta de 14 ani umblu prin spitale, între investigații, diete și tratamente. A trebuit să-mi întrerup toate studiile. Îmi doresc și eu o familie, o viață normală. Sunt disperată. Sunt disperată, nu mai știu ce să fac. Aseară am vorbit cu mami și i-am spus că nu mai pot să mai trăiesc așa că mă sinucid. Am 25 de ani și trebuie să fac ceva în viață și mă gândesc că mai târziu nu o să mai pot să fac nimic, nici să mă ridic din pat”, mai spunea Mariana Buică.

Cât de mult a slăbit femeia

După operația de micșorare a stomacului cu ajutorul căreia a reușit să țină o dietă hipocaloric, Mariana Buică a ajuns să slăbească peste 110 kilograme.

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„Nu aș mai putea să duc acum 100 de kg, îmi mai aduc aminte cum mergeam acasă sprijinită de pereți și ajutată de mama. Ajutată la încălțat, să fac baie, în absolut orice. Acum nu mai am dureri de spate sau de genunchi”, declara Mariana Buică după ce a slăbit.

Femeia radiază acum și duce o viață absolut normală. Cât despre mâncare, Mariana mănâncă acum tot ce își dorește, dar în cantități foarte mici.

„Pot să mănânc orice, dar mă satur mult mai repede, din două-trei înghiţituri. Se vede la pantaloni, la bluze. Haine care înainte nu îmi veneau deloc, acum pot să le îmbrac. Mă opreşte multă lume pe drum şi mă întreaba de operaţie, cum decurge, unde m-am operat”, a mai spus ea.

Ea a devenit mamă și are doi copii: o fată și un băiat.

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