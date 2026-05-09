Cum arată micul dejun al Gabrielei Cristea, după ce a slăbit 30 de kilograme: „După 3 guri nu mai pot”

Gabriela Cristea, diagnosticată cu obezitate gradul 1 în iunie 2025, a slăbit 30 de kilograme și și-a schimbat complet stilul de viață. Vedeta a dezvăluit ce mănâncă la micul dejun pentru a se asigura că rămâne la formele actuale.

Ce mănâncă Gabriela Cristea la micul dejun

După ce a fost diagnosticată, în iunie 2025, cu obezitate de gradul 1, Gabriela Cristea a făcut o schimbare radicală în stilul său de viață, reușind să piardă peste 30 de kilograme și să își recâștige sănătatea și încrederea în sine.

„Italia într-o farfurie”, așa descrie Gabriela Cristea micul-dejun pe care îl preferă, într-o postare pe Facebook.

Simplitatea este cheia: brânză mozzarella, măsline verzi, roșii proaspete, stropite cu ulei de măsline și asezonate cu condimente. Însă vedeta mărturisește că, de cele mai multe ori, consumă doar câteva guri.

„După 3 guri nu mai pot și 3/4 din asta ajunge la Tavi”, a scris ea cu umor pe rețelele de socializare, făcând referire la soțul ei, Tavi Clonda, care o susține îndeaproape.

Diagnosticul care i-a schimbat întreaga viață

Decizia de a-și transforma viața a venit dintr-o nevoie urgentă de a-și prioritiza sănătatea.

„Nu a fost vorba despre vanitate sau despre faptul că nu îmi mai veneau rochiile preferate. A fost vorba despre o boală care mi-a furat energia, mi-a adus un prediabet periculos, tensiune mărită și nopți în care apneea nu mă lăsa să respir și să dorm”, a declarat Gabriela Cristea.

Într-un moment de cumpănă, sprijinul unui prieten drag, alături de susținerea familiei, a fost esențial pentru a-și găsi puterea de a lupta.

Pe lângă un tratament recomandat de specialiști, Gabriela Cristea a adoptat un regim alimentar echilibrat și a învățat să acorde mai multă atenție semnalelor corpului său. Acum, vedeta își împarte experiențele cu fanii săi, arătând că disciplina și determinarea pot aduce rezultate extraordinare.

Sursă foto: Facebook

