Nicoleta Luciu, intervenție estetică în secret: „Gâtul și decolteul spun multe despre vârstă”

Nicoleta Luciu are 45 de ani și o siluetă de invidiat. Vedeta a recunoscut în repetate rânduri că a apelat la înfometare pentru a slăbi. Vedeta vrea să se mențină mereu tânără și frumoasă, așa că a apelat la o operație estetică pentru a o ajuta să își recapete aspectul de pe vremuri. Iată ce și-a făcut Nicoleta Luciu și cum arată acum.

Nicoleta Luciu, intervenție estetică pentru a părea mai tânără

Nicoleta Luciu se pregătește de vară, așa că a apelat la cel mai în vogă tratament estetic al momentului. Acesta este pe bază de polinucleotide (ADN de somon) și promite întinerirea pielii și recăpătarea elasticității acesteia.

„Mi-am dorit ceva care să îmbunătățească calitatea pielii. Nu caut niciodată rezultate artificiale, ci un aspect sănătos, odihnit. Am observat că pielea mea avea nevoie de un plus de susținere, mai ales în zona ochilor și a gâtului, unde semnele de oboseală apar mai repede”, declară Nicoleta Luciu.

Vedeta și-a aplicat tratamentul pe mai multe zone: de la față, cearcăne, gât până la decolteu.

„Nu mi se pare potrivit să tratezi doar fața și să ignori restul. Gâtul și decolteul spun multe despre vârstă, iar eu mi-am dorit un rezultat armonios. În fiecare zi după efectuarea procedurii am observat îmbunătățiri. Pielea este mai fină, mai luminoasă”, a mai spus Nicoleta Luciu, pentru Click!

Vedeta are 4 copii: Zsolt junior și tripleții Karol, Kim și Kevin.

A slăbit 12 kilograme

Nicoleta Luciu a reușit să slăbească 12 kilograme și a mărturisit că ajunsese să cântărească 71 de kilograme când a decis că e timpul să ia măsuri.

„În total am slăbit până acum 12 kilograme. Mai am încă de slăbit 5 kilograme. Părerea mea e că e bine să te simți bine în pielea ta. Eu toată viața am fost model și nu m-am simțit bine în momentul în care m-am retras și am mai pus vreo câteva kilograme. Ajunsesem la 71 de kilograme”, a declarat vedeta.

Acum, vedeta a ajuns la 58 de kilograme printr-un regim hipocaloric foarte strict. Ea a povestit că mănâncă doar 100 de grame de mâncare la o masă.

„Ce am făcut ca să slăbesc?! Mănânc hipocaloric și merg la sală. Adică la o masă mănânc doar 100 de grame de mâncare. Cântăresc din ochi: cât îmi intră într-o palmă, și cărniță și salată. Mai mult sunt rawvegană și scap mai repede cu o banană și un măr, sau o banană și unt de arahide. Mănânc două mese din astea pe zi! Iar a doua masă, la ora 18, mânanc un baton cu ceai verde. Batonul acesta îl știu de când eram tânără, de la 19 ani.

A fost singurul care a dat rezultate! Am ținut tot felul se diete și nimic! M-am întors la ce țineam eu în tinerețe și a mers. Prima săptămână a fost puțin mai greu, după m-am obișnuit. Se micșorează stomacul și nu mai simți nevoia. Trebuie să bei foarte multe lichide, apă, ceai, lapte vegetal”, a spus Nicoleta.

