Trucul Nicoletei Luciu pentru a-și menține silueta impecabilă după ce a slăbit. „Senzația de saturație apare imediat!”

Nicoleta Luciu rămâne una dintre cele mai admirate prezențe din showbiz-ul românesc, reușind să sfideze trecerea timpului și transformările fiziologice inerente celor două sarcini, dintre care una cu tripleți. Deși mulți ar putea pune forma sa fizică pe seama geneticii, vedeta a demonstrat în repetate rânduri că secretul său rezidă într-o rigoare alimentară care atinge adesea limitele ascezei.

Transformarea sa nu este rezultatul unor soluții de moment, ci al unui proces de recalibrare totală a modului în care organismul său interacționează cu mâncarea, bazat pe o disciplină de fier și pe un control psihic remarcabil.

Trucul Nicoletei Luciu pentru o sileută de invidiat

Drumul către silueta actuală a fost marcat de reguli drastice, Nicoleta Luciu alegând să își impună un regim alimentar minimalist care i-a permis să preia controlul total asupra greutății sale. Vedeta a abandonat definitiv conceptul de masă tradițională, cu trei feluri de mâncare sau porții generoase, în favoarea unui sistem de gustări dispersate pe parcursul întregii zile.

Dieta sa actuală se bazează pe alimente esențiale, consumate în cantități extrem de reduse, precum câteva nuci, un iaurt, fructe sau legume proaspete. Această abordare a forțat organismul să se adapteze unui ritm nou, în care senzația de sațietate apare aproape instantaneu, chiar și după doar câteva înghițituri.

“Nu mănânc, ciugulesc. Câteva migdale, sau alte nuci, un iaurt, o banană, câteva legume fierte sau crude… astea atunci când îmi este foame. În rest, mănânc ce vreau o dată pe săptămână. Corpul s-a obișnuit așa și parcă nici foame nu-mi mai este. Dar am în permanență la mine banane, semințe, iaurt. Senzația de saturație apare imediat la mine” – i-a mărturisit vedeta unei apropiate, potrivit wowbiz.ro.

Adaptarea organismului la un stil de viață restrictiv

Această transformare radicală nu s-a produs fără efort, fiind nevoie de timp pentru ca metabolismul să accepte acest regim de privare controlată. Nicoleta a explicat în mai multe rânduri că secretul nu stă doar în ceea ce mănâncă, ci în frecvența și cantitatea alimentelor, educându-și corpul să ceară hrană doar în momente critice. „Trebuie să ai o disciplină de fier și să nu te abați de la drumul tău dacă vrei rezultate reale”, a mărturisit vedeta în legătură cu ambiția necesară pentru a menține un astfel de stil de viață. Pentru ea, revenirea la formele care au consacrat-o a fost o prioritate care a cerut sacrificii zilnice, transformând foamea dintr-un inamic într-un indicator pe care îl gestionează cu precizie matematică.

Consecvența ca armă împotriva fluctuațiilor de greutate

După ce s-a confruntat cu variații majore de greutate în timpul sarcinilor, când a acumulat zeci de kilograme, Nicoleta Luciu a înțeles că doar consecvența o poate salva de efectul yo-yo. Vedeta nu crede în diete-minune care durează o săptămână, ci într-un angajament pe termen lung față de propria imagine. „Nu este simplu, dar m-am obișnuit ca porțiile mele să fie extrem de mici. Organismul s-a învățat așa și acum mi-e mult mai ușor să mă mențin”, a declarat artista, subliniind faptul că moderația extremă a devenit pentru ea o a doua natură.

În prezent, stilul său minimalist de a mânca este mai mult decât o dietă, fiind o filosofie de viață care îi permite să afișeze o formă fizică ce stârnește admirația și curiozitatea publicului la fiecare apariție.

