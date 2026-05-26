Lucian Viziru îi răspunde Ioanei Ginghină, după ce aceasta a criticat actorii care primesc donații pe TikTok: „Exact asta își dorește”

Lucian Viziru a avut o primă reacție după ce Ioana Ginghină l-a criticat, voalat, pe el și Nicoleta Luciu, că primesc bani sub formă de donații, pe TikTok.

Lucian Viziru, răspuns la atacul Ioanei Ginghină

Ioana Ginghină i-a atacat voalat pe Lucian Viziru și Nicoleta Luciu, care primesc cadouri și donații pe rețelele sociale. Aceasta a afirmat că cei care cer bani pe TikTok nu sunt actori adevărați.

După ce Viziru și Luciu au început să facă live-uri pe TikTok, internauții au tras concluzia că Ioana Ginghină se referă la cei doi foști colegi ai săi.

Contactat de Spynews, artistul și-a oferit punctul de vedere, subliniind patul că nu își dorește să alimenteze acest conflict.

„Nu vreau să alimentez chestia aceasta, pentru că cred că exact asta își dorește. Altfel nu pot înțelege de ce ar face așa ceva. E urât!”, a spus el.

Lucian Viziru a recunoscut că face bani din live-urile pe care le realizează pe platformele de social media, însă a precizat că acestea nu reprezintă singura sa sursă de venit, menționând că are în paralel alte trei joburi.

Ce a spus Ioana Ginghină de cei care iau bani pe live-uri

Ioana Ginghină a criticat dur persoanele publice care primesc cadouri și donații pe rețelele sociale, subliniind faptul că aceștia nu sunt actori adevărați, aceștia fiind găsiți, de obicei, pe scene.

„Nu. Actorii n-au ajuns rău. Actorii lucrează, actorii filmează, actorii joacă pe scenele teatrelor din România. Eu sunt actriță la Teatrul Ion Creangă de peste 20 de ani. Noi, actorii, muncim, nu cerșim pe TikTok. Atenție! Aceia n-au fost niciodată actori. Da, au jucat în seriale, da, au jucat chiar foarte bine, dar nu sunt actori. Noi, actorii, muncim și trăim tot din actorie. Nu confundați lucrurile și să nu ne băgați pe toți în aceeași oală. Haideți să vorbim despre faptul că un regizor român a câștigat un mare premiu la Cannes, nu să mai vorbim despre persoanele care cerșesc pe TikTok”, a afirmat Ioana Ginghină în mediul online.

Pe de altă parte, Lucian Viziru a spus că nu bagă mâna în portofelul nimănui,

„Dacă vreți să mă susțineți, dați cadouri. Nu vreți, vă uitați pur și simplu, poate dați un like. Nimeni nu vă bagă mâna în buzunar, dar pe mine mă ajută dacă mă susțineți. Este simplu. Mare înjositură. Stați liniștiți că am patru joburi, acesta este al patrulea. Nu e ca și cum o ard doar pe aici. Nu vă convine, dați mai departe și lăsați-mă în pace”, a declarat Lucian Viziru.

