Marius Moga și Bianca Lăpuște, imagini rare de familie. Artistul și soția lui au fost nașii baronesei Nicoleta Scarlat și ai lordului Răzvan Vasile de Brattleby

Marius Moga (44 ani) și Bianca Lăpuște (32 ani) au fost nașii de cununie ai baronesei Nicoleta Scarlat și ai lui Răzvan Vasile, lord de Brattleby. Imaginile cu artistul și soția sa au atras imediat atenția oamenilor, mai ales că fosta știristă nu a mai fost de mult timp văzută în public.

Marius Moga și Bianca Lăpuște, nașii lordului de Brattleby

Marius Moga și Bianca Lăpuște au fost nași de cununie în acest weekend. Artistul și soția lui, însoțiți de fiica lor, Maria Elisabeta (10 ani), au atras toate privirile la nunta lordului și baronesei de Brattleby, Răzvan Vasile și Nicoleta Scarlat.

Evenimentul a avut loc la Palatul Știrbey, aflat în prezent în restaurare, și care a fost redeschis special pentru nunta princiară.

Cununia civilă a celor doi a avut loc în luna aprilie în Chelsea, Anglia, iar cununia religioasă la București.

Răzvan Vasile și Nicoleta Scarlat s-au logodit anul trecut, moment în care bărbatul a primit titlul onorific de curtoazie Honorary Lord de Brattleby, acordat în cadrul familiei.

Cununia, oficiată de părintele Vasile Ioana

Cununia religioasă a avut loc la Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o zi și a fost oficiată de Părintele Vasile Ioana.

„Nu am putut să facem cununia religioasă la biserica de pe domeniul Știrbey, era destul de periculos pentru că puteau să cadă anumite piese. Am mers la părintele Vasile Ioana, un vechi prieten de-al nostru, la Sfântul Nicolae dintr-o Zi. Am plâns toți în biserică la speech-ul lui. Am fost și la spovedanie înainte”, a declarat Răzvan Vasile pentru Click.

„Noi am venit în România de două săptămâni și îi mulțumim Anei Voiculescu că ne-a deschis domeniul Știrbey din Buftea, care era închis pentru renovare. Am organizat singuri petrecerea, din ianuarie ne-am apucat. Sala de la Știrbey a avut 250 de locuri, tot atâția invitați am și avut”, a mai spus lordul de Brattleby.

Deși nunta a fost una elegantă, iar atât mireasa cât și mirele au arătat spectaculos, cei care au atras imediat privirile tuturor au fost Marius Moga și Bianca Lăpuște, care le-au fost nași.

„Marius Moga este un prieten vechi de-al meu, de 20 de ani. Tot cu el am creat și evenimentele ParentX. Marius și Nicoleta au o relație specială. Am fost emoționanți când au acceptat pe loc să ne fie nași”, a precizat Răzvan Vasile.

Marius Moga a ales un costum negru, elegant, în timp ce Bianca Lăpuște a purtat o rochie roșie, fluidă. Fiica cuplului, pe care cei doi o țin departe de luminile reflectoarelor, a purtat o rochiță albă, simplă, accesorizată cu pantofi negri.

Vedetele prezente la eveniment

La nunta princiară au fost invitate și numneroase vedete autohtone, printre care Leonard Doroftei și soția lui, precum și What’s UP.

Au mai fost invitate și Tania Budi și Anamaria Prodan care, însă, nu au putut fi prezente.

„Printre invitați: familia Doroftei, Ștefan Mandachi, What’s UP. Atmosfera a fost întreținută de Napu Band, o formație creată pe vremea lui Adrian Păunescu, opt oameni. Marius a adus cei mai buni cântăreți la instrumente suflate. Noi am intrat pe muzică scoțiană cântată la cimpoi românesc de Cornelia Tihon. What’ s UP a cântat și el. Din păcate, Tania Budi, Anamaria Prodan ( care a avut probleme de sănătate), Emil Rengle și Dragoș Sprânceană nu au putut ajunge, dar au trimis mesaje”, a dezvăluit Răzvan Vasile.

Mirele a purtat kilt, iar mireasa rochie cu sute de trandafiri roz

Un element aparte al nunții a fost reprezentat de costumul mirelui care a ales să îmbrace un kilt.

„Având această casă feudală din 1066, eu am fost îmbrăcat în costum scoțian de ceremonie, eu am și un mic procent celt în ADN. La fel și fiul nostru Mihai a purtat kilt, din păcate fata noastră Sofia a avut o mulțime de examene finale la Universitate și nu a putut ajunge”, a povestit bărbatul.

Pe de altă parte, mireasa a avut o rochie elegantă, pe care au fost cusuți 355 de trandafiri roz pal.

„Mireasa a fost îmbrăcată într-o rochie superbă de la Josephine Scott, o creatoare din Anglia care a realizat și ținuta de la cununia civilă. Rochia de mireasă a avut 355 de trandafiri, cu pistil roz pal”, a explicat Răzvan Vasile.

Ce sfat le-a dat Marius Moga finilor săi

Răzvan Vasile a dezvăluit și ce sfat le-a oferit Marius Moga, lui și soției sale, în calitate de naș.

„Marius și cu Nicoleta au o relație specială, la fel de frumoasă ca și a mea cu el. Bianca, soția lui Marius, este și ea o femeie cu un suflet extraordinar. Am fost emoționați atunci când i-am rugat să ne fie nași: au acceptat pe loc. Și mi-au zis amândoi, dar mai ales Marius, să fiu cuminte că Nicoleta e foarte cuminte, să am grijă mai ales cu ce pun și ce spun pe Internet. Mi-a făcut nașul multe teorii apropo de expunere și ne-a îndemnat să ne ținem căsnicia cât mai mult pentru noi”, a declarat Răzvan Vasile pentru publicația menționată anterior.

Ce spune Marius Moga despre fiica sa

Deși face tot posibilul să își țină fiica departe de ochii curioșilor, Marius Moga vorbește cu mândrie despre ea. Maria Elisabeta are 10 ani și pare să fi moștenit pasiunea părintelui său pentru muzică.

„Maria se descurcă foarte bine la școală și îi place comunitatea din clasa ei. În același timp, noi încercăm să-i deschidem apetitul și către pian, canto și alte activități artistice, de exemplu gimnastica. În zona asta artistică excelează, fiindcă e mult mai aproape de emoția umană”, a spus, recent, artistul.

Sursă foto: Facebook, Instagram

