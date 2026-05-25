Adrian Mutu și soția sa, imagini rare din escapada romantică în Capri. „Celebrând iubirea. Soare, mare și noi doi!” Cum s-au fotografiat în vacanță

Adrian și Sandra Mutu și-au surprins fanii din mediul online în aceste zile, după ce au publicat o serie de fotografii rare din vacanța lor romantică. Deși cuplul este recunoscut pentru discreția cu care își protejează mariajul început în anul 2015, fostul internațional român și partenera sa de viață au decis să facă o excepție de la regulă.

Cei doi au ales ca destinație exclusivista insulă Capri din Italia, un refugiu celebru pentru peisajele sale spectaculoase, de unde au împărtășit cu urmăritorii lor momente intime și pline de afecțiune, departe de presiunea cotidiană și de lumina reflectoarelor.

Imagini superbe de pe coasta italiană

Momentele de relaxare din această vacanță au fost făcute publice pe rețelele sociale, Adi Mutu și Sandra postând două fotografii surprinse în decorul mediteranean specific insulei Capri. Apariția soției fostului fotbalist a atras imediat toate privirile, aceasta optând pentru o rochie mulată de culoare roz, care i-a pus în valoare silueta impecabilă și eleganța naturală.

Mesajul care a însoțit imaginile din vacanță a fost unul scurt, dar extrem de grăitor pentru starea de spirit a cuplului, Sandra rezumând perfect escapada lor în doar câteva cuvinte: „Celebrând iubirea. Soare, mare și noi doi”. Postarea a strâns rapid numeroase aprecieri și comentarii de susținere din partea urmăritorilor, care au lăudat armonia și stabilitatea care definesc cuplul Mutu.

Începuturile discrete ale relației și povestea din spatele poreclei „Briliantul”

Deși acum sunt extrem de sudați, Adrian Mutu a fost mereu foarte rezervat când a venit vorba despre primele etape ale poveștii lor de dragoste, considerând că momentele de început aparțin exclusiv intimității lor. Întrebat în urmă cu ceva timp despre modul în care a cucerit-o pe Sandra, fostul atacant a explicat că totul s-a produs într-un mod firesc și elegant, fără elemente de scenariu.

„Nu pot să dau totul din casă, într-o zi o să povestesc. E o chestie intimă, am trecut de etapa aia, la 20-30 de ani, când povesteam de viața mea… Ți-am spus cum am cunoscut-o, la o cină cu niște prieteni comuni. Nu e nimic spectaculos cum am cunoscut-o. I-am dus flori a doua oară când ne-am văzut”, a mărturisit Adrian Mutu acum ceva timp, conform fanatik.ro.

Această maturitate și dorință de protejare a familiei vin după o carieră extrem de intensă, în care Mutu a fost mereu în centrul atenției. Tot legat de trecutul său tumultos și glorios din fotbal, fostul sportiv a rememorat recent, în cadrul propriului său podcast, momentul exact în care a primit porecla care l-a consacrat definitiv în sportul rege și persoana care a rostit-o pentru prima dată.

„Și era doamna Luchi, îmi aduc aminte, pe margine și se uita așa. Se uită la nea Gigi Nețoiu și zice: Ăsta e, mă, briliantul tău, mă? Și de atunci a rămas Briliantul. Doamna Luchi mi-a spus prima dată Briliantul”, a povestit Adrian Mutu.

Foto – Facebook / Instagram

