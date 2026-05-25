Cântărețul Caleb Shomo a dezvăluit că este gay. „Voi face doar ceea ce mă face fericit!” Reacția soției după anunțul artistului

Cântărețul și compozitorul Caleb Shomo a făcut o declarație publică despre sexualitatea sa în acest weekend, dezvăluind fanilor că este gay, fapt confirmat și de soția sa într-un mesaj emoționant ulterior.

Confesiunea artistului și lupta cu trecutul

Solistul trupei Beartooth, Caleb Shomo, a dezvăluit că este gay într-o declarație pe care a împărtășit-o cu fanii, în timp ce soția sa, cu care este căsătorit de aproape 14 ani, Fleur Shomo, i-a oferit public sprijinul, în ciuda faptului că a descris această perioadă ca fiind una „dureroasă” și „dezorientantă” pentru ea.

Muzicianul în vârstă de 33 de ani, care a devenit cunoscut inițial cu trupa de metalcore Attack Attack! înainte de a lansa proiectul Beartooth, a vorbit deschis despre sexualitatea sa într-o postare sinceră pe Instagram, în weekend.

Caleb a scris: „Au existat multe speculații în ultima vreme cu privire la viața mea personală și mă simt nevoit să clarific lucrurile înainte ca acest lucru să îi mai afecteze pe cei pe care îi iubesc. Sunt un bărbat gay și sunt mândru de asta. Este ceva ce am analizat și cu care m-am luptat în viața mea de destul de mult timp.” Rokerul a recunoscut că reprimarea sexualității sale timp de ani de zile a avut un impact emoțional uriaș asupra lui și a dezvăluit că a petrecut o mare parte din ultimul deceniu încercând să își amorțească sentimentele.

„Am petrecut un deceniu îngropându-mi sentimentele în alcool”, a explicat el, adăugând că faptul că a renunțat la băutură i-a permis să înceapă să se descopere cu adevărat. Caleb a continuat: „A fost o cale directă spre a mă împăca cu sexualitatea mea, în speranța că, în cele din urmă, mă va conduce spre iubirea de sine.”

Muzicianul a mai dezvăluit că viitoarea sa muzică va reflecta ceea ce trăiește în acest nou capitol al vieții sale și le-a promis fanilor că intenționează să se exprime mai sincer ca niciodată.

El a scris: „Voi face doar ceea ce mă face fericit la cel mai profund nivel și ceea ce reprezintă cea mai sinceră descriere a persoanei care sunt.” Această confesiune marchează un punct de cotitură pentru cântăreț, a cărui muzică a explorat teme legate de ura de sine, probleme de sănătate mintală și frământări emoționale încă din 2014.

Noua direcție muzicală și depășirea nesiguranțelor

Albumul trupei Beartooth din 2023, The Surface, lăsa deja să se înțeleagă o perspectivă mai plină de speranță din partea lui Caleb, incluzând piese precum Might Love Myself, care s-au concentrat pe stima de sine după ani de întuneric. Caleb a vorbit anterior pentru revista The Rolling Stone despre „perioada extrem de revoluționară” din viața sa care a dus la scrierea acelui album. El a recunoscut că a petrecut ani de zile simțindu-se nesigur și temându-se că îi poate afecta pe alții din cauza luptelor sale.

La acea vreme, el a spus: „Am fost foarte, foarte nesigur; am fost atât de dărâmat și am crezut că nu ar trebui să fiu un model pentru ceilalți.” Compozitorul a adăugat: „Simt că, odată cu acest proiect, sunt foarte mândru de ceea ce am de spus. Vreau ca oamenii să audă asta.”

Reacția soției și durerea din spatele susținerii

Soția lui Caleb, Fleur, cu care s-a căsătorit în aprilie 2012, a împărtășit la rândul ei o declarație emoționantă în mediul online, unde a recunoscut că ultimele luni au fost incredibil de dureroase.

„Voi dori întotdeauna să îl iubesc, să îl protejez și să îl susțin pe Caleb”, a scris ea. „De-a lungul anilor, mi-a păsat mai mult de bunăstarea lui decât de orice altceva pe lume.”

Co-prezentatoarea podcastului My Top 5 a recunoscut că a fost martoră la „confuzia și durerea” lui Caleb de-a lungul luptelor sale cu sexualitatea, în timp ce a trebuit să facă față și impactului pe care acest lucru l-a avut asupra propriei sale vieți.

Ea a explicat sentimentele complicate pe care le-a avut ca răspuns la aceste dezvăluiri, adăugând: „Nu îți dorești niciodată nimic mai mult pentru omul de lângă tine decât ca el să fie bine. În același timp, însă, te întrebi constant dacă ești o persoană rea pentru că te gândești ce înseamnă această schimbare pentru propriul tău univers și pentru furia pe care o simți. Să rămâi un sprijin pentru celălalt, în timp ce simți că pierzi totul, a fost o situație incredibil de greu de gestionat.”

Finalul unei căsnicii bazate pe o iubire reală

În ciuda suferinței pe care o simte în acest moment, Fleur a insistat că relația pe care au avut-o a fost autentică și plină de iubire.

Ea a continuat: „Cei aproape 14 ani de căsnicie au fost minunați și plini de atât de multă distracție, aventură și iubire. Nimeni nu va ști nimic despre căsnicia noastră așa cum știm noi. Și nimeni nu poate cunoaște cu adevărat profunzimile iubirii care există între doi oameni, în afară de acele persoane. Deja îmi lipseste asta și îmi lipsește soțul meu mai mult decât orice. Povestea noastră a fost una bună. Iar acum s-a terminat”. Cei doi nu au copii împreună.

Foto – Profimedia

