Dinu Iancu Sălăjanu s-a autosuspendat din funcția de președinte al PNL Sălaj. Artistul, pus sub control judiciar de DNA

Dinu Iancu Sălăjanu (56 de ani) a decis să facă un pas în spate de la conducerea PNL Sălaj, într-o tentativă de a proteja imaginea partidului în urma cutremurului provocat de procurorii anticorupție.

Decizia de autosuspendare vine ca o reacție imediată după ce șeful Consiliului Județean a fost pus oficial sub control judiciar, măsură ce include și interdicția drastică de a-și mai exercita funcția publică pentru care a fost ales. Această mutare politică marchează un punct critic în administrația județeană, lăsând instituția într-un blocaj temporar ce necesită soluții de avarie imediate.

Autosuspendare ca gest de responsabilitate politică

Spre deosebire de alți lideri politici vizați în aceeași anchetă de amploare, Dinu Iancu Sălăjanu a optat pentru o suspendare temporară din funcția de președinte al filialei județene a PNL, refuzând pentru moment demisia definitivă. Reprezentanții partidului susțin că acest gest este unul onorabil, menit să asigure un climat de normalitate în interiorul organizației pe durata procedurilor judiciare.

„Această decizie reprezintă un gest de responsabilitate politică și are ca scop protejarea activității organizației județene, precum și menținerea unui climat de normalitate instituțională. Domnul Dinu Iancu-Sălăjanu va utiliza toate căile legale pentru a demonstra că și-a exercitat atribuțiile cu respectarea legii”, se arată în comunicatul oficial transmis de PNL Sălaj, prin care se reconfirmă totodată sprijinul pentru principiul prezumției de nevinovăție, notează Agerpres.

Interdicția de la Consiliul Județean și vidul de putere

Situația administrativă este însă mult mai complicată decât cea politică. Măsura controlului judiciar impusă de DNA îi interzice explicit lui Sălăjanu să se mai apropie de biroul de șef al administrației județene sau să semneze documente oficiale. Această lovitură forțează Consiliul Județean Sălaj să intre într-o procedură de urgență pentru a evita paralizarea activității instituției și a proiectelor aflate în derulare.

Administrația județeană a reacționat prompt, anunțând convocarea unei ședințe extraordinare pentru desemnarea unui înlocuitor temporar. Conform oficialilor, măsura este necesară pentru a asigura reprezentarea legală a instituției și continuitatea procesului decizional, în contextul în care județul nu poate rămâne fără o conducere activă în plină desfășurare a anchetei penale.

Corupția de la vârful administrației: Percheziții în 69 de locații

Ancheta în care este implicat Dinu Iancu Sălăjanu este una dintre cele mai vaste operațiuni recente ale DNA, vizând fapte de corupție legate de devalizarea bugetelor autorităților publice prin contracte cu firme private. Miercuri, 22 aprilie 2026, procurorii au descins în nu mai puțin de 69 de locații din București și județele Sălaj, Bistrița-Năsăud, Cluj și Iași, vizând sediile unor instituții publice cheie și punctele de lucru ale unor operatori economici.

În acest dosar, care a zguduit scena politică locală, este vizat și Radu Moldovan, șeful Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, care a ales o cale mai radicală, dându-și demisia de la șefia organizației județene a PSD. În ciuda gravității acuzațiilor, PNL Sălaj continuă să mizeze pe corectitudinea liderului lor, precizând că acesta va face tot ce îi stă în putință pentru a dovedi că actele administrative au fost semnate în deplină legalitate.

