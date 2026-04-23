Ioana Ginghină, dans electrizant la 48 de ani. Actrița le-a oferit fanilor un moment de neuitat

Ioana Ginghină și-a uimit recent fanii cu o apariție plină de energie și feminitate. Actrița a postat pe rețelele de socializare un clip video în care dansează cu o pasiune debordantă, demonstrând că știe să își exprime feminitatea și încrederea în sine prin mișcări captivante.
Ioana Ginghină, dans electrizant pe rețelele sociale
Cu o ținută sexy, o atitudine relaxată și un decor minimalist – doar un scaun și o oglindă – Ioana Ginghină a reușit să creeze o atmosferă incendiară. Mișcările ei pline de grație și energia pozitivă au captivat atenția tuturor, iar reacțiile nu au întârziat să apară.
„Mai am încă o dorință de îndeplinit… să joc într-un musical… Până atunci mă antrenez. ☺️”, a scris actrița în descrierea postării de pe Instagram, dezvăluind un vis artistic pe care încă își dorește să-l transforme în realitate.
Fanii nu s-au putut abține să nu remarce cât de bine arată actrița, dar și câtă încredere emană. Comentariile laudative nu au întârziat să apară, iar momentul ei de dans a fost repede catalogat drept unul memorabil.
Deși radiază de optimism, Ioana Ginghină a fost mereu deschisă cu fanii ei în ceea ce privește și luptele personale. Cu ceva timp în urmă, ea a dezvăluit pe blogul său că se confruntă cu o dependență de telefonul mobil.
„Am o dependență… de telefonul meu. Când mă simt nefericită, neîmplinită, copleșită, deprimată, plictisită, apelez la dependența mea pentru a evada… Cred că mi-am prăjit creierul”, mărturisea vedeta.
Și pe plan personal Ioana Ginghină a avut de trecut câteva hopuri. În anul 2019 actrița divorța de Alexandru Papadopol cu care a fost căsătorită timp de 13 ani. Cei doi au împreună o fiică, Ruxandra, care a rămas în grija mamei.
După separarea de actor, vedeta s-a recăsătorit cu omul de afaceri Cristi Pitulice.
