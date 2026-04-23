Andreea Popescu, mărturisiri neașteptate la câteva zile după semnarea actelor de divorț. „Știu că e de interes. O să vorbesc!” Ce spune despre tatăl copiilor ei

Andreea Popescu a făcut o serie de noi declarații despre perioada delicată prin care trece. După un deceniu de căsnicie și 15 ani petrecuți împreună, Andreea și Rareș Cojoc au semnat actele de divorț la notar pe data de 20 aprilie 2026.

La scurt timp după separarea legală, fosta dansatoare a rupt tăcerea pe rețelele de socializare, oferind detalii despre starea ei emoțională și despre modul în care a ales să gestioneze această ruptură dureroasă.

Prioritatea absolută: Vindecarea și protejarea celor trei copii

Andreea Popescu a ales să comunice direct cu comunitatea sa de pe Instagram, explicând că, deși înțelege curiozitatea publicului, prioritatea ei este acum echilibrul familiei. Vedeta a subliniat că procesul de divorț nu este doar o formalitate juridică, ci o etapă de reconstrucție interioară necesară pentru a putea fi prezentă pentru cei trei micuți ai cuplului.

„Știu că este de interes acest divorț pentru multe persoane și cel mai de interes este pentru publicul meu. Am fete care mă urmăresc de 15 ani în online, doamne, de o eternitate, și pot să înțeleg lucrul acesta, dar nu am ce să vă ofer acum, pentru că trebuie să fiu bine, adică trebuie să trec așa prin procesul ăsta”, a mărturisit Andreea într-o sesiune de Instatories, lăsând să se înțeleagă că preferă discreția în locul detaliilor picante.

Citeşte şi: Cum a răspuns Dan Alexa când a fost întrebat de Mara Bănică despre Andreea Popescu

Citeşte şi: Ce spune Andreea Popescu despre o viitoare căsătorie după divorțul de Rareș Cojoc: „M-am gândit puțin”

Citeşte şi: Andreea Popescu și Rareș Cojoc și-au anunțat copiii că mariajul lor s-a încheiat. Reacția celor mici. „Am avut o discuție!”

„Niciodată nu voi vorbi urât de fostul meu soț!”

În ciuda speculațiilor care apar adesea în cazul despărțirilor celebre, Andreea Popescu a ținut să precizeze că între ea și Rareș Cojoc va exista întotdeauna o relație bazată pe bun-simț. Aceasta a exclus categoric orice atac la adresa tatălui copiilor ei, invocând respectul pentru anii în care au format o echipă.

„Ce se întâmplă într-o căsnicie? De ce ajung unii oameni să divorțeze?

O să vorbesc și despre lucrul acesta, dar cu foarte mult bun-simț și respect față de tatăl copiilor mei, pe care o să-l văd până când o să închid ochii. Vă spun sincer: până la moarte vom fi împreună pentru acești copii. În primul rând, nu voi vorbi urât despre el, pentru că sunt niște copii minunați la mijloc. Ei nu trebuie să se simtă vreodată vinovați”, a declarat influencerița.

Nostalgia tinereții și realitatea unei noi vieți la 42 de ani

Andreea a vorbit cu sinceritate și despre greutatea adaptării la o nouă rutină, după ce și-a petrecut aproape întreaga viață adultă alături de campionul mondial la dans sportiv. Aceasta a punctat diferența de vârstă dintre ei și modul diferit în care bărbații tind să își refacă viața după o astfel de separare.

„Vă dați seama, aveam 27 de ani când l-am cunoscut, iar el 22. Și acum am 42. Toată tinerețea… amândoi. Adică mai mult eu. El e mai tânăr, are 36. La bărbați este mai simplu. Divorțul nu este ușor. Nu este ușor pentru că există obișnuințe, există ani. Există o rutină, există viață”, a adăugat vedeta.

Deși momentan se concentrează pe mutarea într-o nouă locuință și pe gestionarea emoțiilor, Andreea Popescu a promis că va rămâne alături de femeile din comunitatea sa care trec prin experiențe similare, dorind să transforme această perioadă vulnerabilă într-un mesaj de solidaritate și putere.

