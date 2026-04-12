Ce spune Andreea Popescu despre o viitoare căsătorie după divorțul de Rareș Cojoc: „M-am gândit puțin”

După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu dezvăluie dacă se mai vede căsătorită în viitor.

Ce spune Andreea Popescu despre o viitoare căsătorie după divorțul de Rareș Cojoc

Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei devenit influenceriță și antreprenoare, a abordat subiectul căsătoriei după divorțul de Rareș Cojoc. Într-un dialog deschis cu urmăritorii ei pe Instagram, Andreea a răspuns unei întrebări frecvente: „Își dorește să se căsătorească din nou?”.

„M-am gândit puțin dacă să răspund la această întrebare sau nu. La viitor nu mă gândesc. Departe de mine gândul acesta în momentul în care mă aflu, dar cred că orice om normal își dorește să fie iubit și să iubească și să aibă stabilitate. Nu m-am gândit. Nu am avut timp să mă gândesc. Vom vedea ce îmi oferă viitorul”, a declarat Andreea, citată de Spynews.

Deși nu exclude o posibilă relație pe viitor, influencerița subliniază că momentan nu își face planuri legate de căsătorie. În prezent, preocupările ei se concentrează pe stabilitate și dezvoltarea personală.

Cine o ajută cu bani după separarea de tatăl copiilor ei

Pe lângă curiozitățile legate de viața sentimentală, urmăritorii au întrebat-o și despre situația ei financiară după despărțire. Andreea a mărturisit că se află într-o poziție confortabilă, grație susținerii primite de la agenția cu care colaborează, dar și de la managerul său.

„Stau bine, asta datorită oamenilor pe care îi am în viața mea, cum ar fi managerul meu. Agenția la care lucrez m-a susținut enorm. Am contracte suficient cât să îmi fie bine, dar după cum vă spuneam, vreau să dezvolt și altceva. Adică, ar fi binevenită și o altă linie de venit. La 42 de ani, luăm viața în piept. Oricât de greu ar fi, lucrurile au o rezolvare. Întotdeauna”, a mai adăugat ea, potrivit Spynews.

În ciuda provocărilor, Andreea Popescu rămâne pozitivă, arătând că viața poate fi reconstruită chiar și după momente dificile. Mesajul ei este unul de speranță și încredere, adresat femeilor care se confruntă cu schimbări majore în viață.

Foto: Instagram

