Andreea Popescu, apariție spectaculoasă în costum de baie, alături de Rareș Cojoc. Cum s-au distrat în familie

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Andreea Popescu și Rareș Cojoc și-au sărbătorit fiul cel mare, pe Ioachim, la piscină. Vedeta s-a afișat în costum de baie alături de fostul soț și de băiatul cel mare. Cei doi au rămas în relații bune pentru cei trei copii pe care îi au împreună, iar de data aceasta s-au întâlnit pentru a serba ziua de naștere a fiului lor. Iată cum s-au afișat cei trei.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc, din nou împreună

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au avut parte de o zi superbă la o piscină din București, alături de copii, rude și prieteni apropiați.

Influencerița a atras atenția prin apariția ei într-un costum de baie alb. După ce a slăbit 14 kilograme, vedeta arată spectaculos și se simte bine în corpul ei, pe care îl afișează ori de câte ori are ocazia.

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Ea și fostul ei soț, Rareș Cojoc, au participat împreună la aniversarea fiului lor cel mare, Ioachim și au încercat să mențină o relație echilibrată și decentă pentru copiii lor, cu toate că au divorțat în urmă cu puțin timp.

Andreea Popescu și Dan Alexa, subiect sensibil

Recent, în spațiul public au apărut și discuții legate de Andreea Popescu și antrenorul Dan Alexa, după ce au fost văzuți împreună în Capitală.

Cei doi au fost surprinși recent în două localuri din București. După acest episod, antrenorul a decis să pună capăt speculațiilor și să facă declarații despre relația lui cu Andreea Popescu.

El a spus că Andreea nu trebuie judecată pe baza unor speculații și că „realitatea este cu totul alta”.

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Tehnicianul a mai spus că a preferat mereu să stea departe de bârfe.

„Andreea este un om minunat și nu cred că trebuie să fie judecată pe baza unor interpretări sau speculații. Nu a existat niciun moment în care să îmi caute atenția sau să mă pună într-o situație nefavorabilă. Realitatea este cu totul alta. Eu am preferat mereu să stau departe de bârfe și de poveștile construite în jurul meu și așa îmi doresc să rămână lucrurile. Sincer, în perioada asta sunt mai fiert pe Mondial decât pe ce se discută în showbiz. Vă mulțumesc!”, a spus Dan Alexa pentru Cancan.

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