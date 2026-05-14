Ce au decis Andreea Popescu și Rareș Cojoc în privința banilor, după divorț: „Pentru că noi am și semnat la notar, el…”

Andreea Popescu a dezvăluit ce înțelegere financiară are cu Rareș Cojoc după divorțul la notar. Cei doi au trei copii împreună și împart custodia egal.

Cum s-au înțeles Andreea Popescu și Rareș Cojoc în privința banilor, după divorț

Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei devenită influencer și antreprenor, a povestit pentru Spynews despre provocările întâmpinate în drumul către independență financiară și despre sprijinul pe care îl primește de la fostul soț, Rareș Cojoc.

„Viața mea e foarte solicitantă pentru că mă solicit să fiu bine, în general. Mă solicită ideea de a fi o femeie pe picioarele mele 100%. Real, pentru o femeie care trece printr-un divorț și ajunge singură, să fie independentă e solicitant. Mi-au scris foarte multe femei că ar pleca dintr-o căsnicie toxică, foarte toxică, dar nu au cum, pentru că nu au posibilitate materială. Da, este greu. Pentru că nu te mai bazezi pe nimeni cum te bazezi într-o căsnicie”, a declarat aceasta, pentru Spynews.

Citește și: Rareș Cojoc rupe tăcerea despre despărțirea de Andreea Popescu. „Da, aș putea să-mi reproșez unele lucruri. Încă doare!” Ce spune despre motivele divorțului

„N-am avut această teamă de a pleca. (…) Eu o numesc nebunie”

Andreea a recunoscut că drumul spre o viață independentă a fost o adevărată provocare, mai ales din punct de vedere financiar. Cu toate acestea, ea a reușit să își construiască o nouă viață, chiar dacă decizia de a pleca a fost una pe care o descrie ca fiind „nebunie”.

„N-am avut această teamă de a pleca, am avut nebunia asta, toată lumea îi spune curaj. Eu o numesc nebunie. Gândește-te că, într-o viață pe care o știți cu toții, că n-are rost să vă mai spun, am avut acest curaj, ca să zic așa, de a-mi lua viața în piept la 42 de ani și să încep o nouă viață și să fiu pe picioarele mele 100%”, a mărturisit vedeta.

„Pentru că noi am și semnat la notar, el nu avea nicio obligație”

Referindu-se la aspectele financiare ale divorțului, Andreea a explicat că nu a avut temeri majore, ci mai degrabă a simțit presiunea momentului în care a trebuit să-și asigure un nou cămin.

„Nu. Nu știu de ce n-am avut această teamă. Nu m-am gândit. M-am gândit doar când am plătit cele trei luni în avans pentru apartament și m-am mutat. Eu primesc un suport pentru copii, lunar, iar banii respectivi merg jumătate la chirie, deci jumătate-jumătate facem chiria. Cumva, contractual, pentru că noi am și semnat la notar, el nu avea nicio obligație, dar a avut obligația morală pentru copiii lui… Rectific. Atunci când faci la notar și copiii sunt jumătate din timp la tine și jumătate din timp la tată, niciunul nu trebuie să-i dea nimic celuilalt, pentru că în jumătatea lui de timp el plătește tot, iar în jumătatea mea de timp plătesc eu tot. El a venit ca un ajutor. E un suport din partea lui”, a explicat Andreea.

