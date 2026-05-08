Rareș Cojoc rupe tăcerea despre despărțirea de Andreea Popescu. „Da, aș putea să-mi reproșez unele lucruri. Încă doare!” Ce spune despre motivele divorțului

După o perioadă lungă de discreție totală, campionul mondial Rareș Cojoc a decis să vorbească deschis despre cel mai dificil capitol din viața sa personală. Într-un moment de vulnerabilitate rară pentru un sportiv de performanță, acesta a dezvăluit impactul devastator pe care separarea de Andreea Popescu l-a avut asupra echilibrului său interior.

Deși obișnuit cu presiunea marilor competiții, dansatorul recunoaște că arena sentimentelor a fost mult mai greu de gestionat, forțându-l să caute ajutor specializat pentru a putea merge mai departe.

Procesul dureros al vindecării și ajutorul terapeutului

Schimbarea radicală a stilului de viață a venit ca un șoc pentru Rareș Cojoc, care nu se ferește să admită că noua sa realitate este una marcată de suferință. Pentru a nu lăsa trauma să îi afecteze cariera sportivă, acesta a ales calea terapiei, considerând-o esențială pentru a înțelege mecanismele psihice prin care trece. Sportivul subliniază că adaptarea nu este un proces instantaneu, ci o luptă zilnică cu propriile trăiri.

„S-a schimbat toată dinamica vieții, e foarte greu. Cel mai greu este singurătatea. Momentele când nu sunt cu copii. Pentru mine e dificil, e o perioadă de adaptare, de tranziție, de vindecare, pe care trebuie să o trec. Trebuie să stau cu emoțiile mele, pentru că emoțiile au rol adaptiv, dacă nu fugi de ele, corpul se adaptează, dacă fugim de ele, mereu ne răscolesc și ne urmăresc.

Asta trebuie să fac, să iau viața ca atare. Sigur că merg la terapeut. Avem la dans pe cineva cu care lucrăm și l-am abordat și pentru această problemă prin care am trecut, pentru că e viața mea și viața îți afectează performanța. Trebuie să lucrez mult la mine”, a declarat Rareș Cojoc, într-un interviu pentru Cancan.

Responsabilitatea comună în eșecul mariajului

În ciuda speculațiilor apărute în spațiul public și a zvonurilor privind motivele care au dus la ruptura definitivă, Rareș Cojoc adoptă o poziție echilibrată. Acesta refuză să arunce întreaga vină asupra fostei sale partenere, preferând o analiză introspectivă a evenimentelor. Totuși, campionul nu ascunde faptul că rănile sunt încă deschise și că drumul către o relație de prietenie este încă lung și anevoios.

„Cred că am reușit să înțeleg cum s-a ajuns aici. Da, aș putea să-mi reproșez unele lucruri. În acest punct nu se ajunge doar din cauza unui partener, e o culpă comună. Mi-e greu să spun dacă decizia a fost de comun acord, încă doare. Păstrăm legătura de dragul copiilor. Este foarte greu, e o ruptură în viața noastră. Dar eu voi fi mereu tatăl copiilor, ea va fi mama lor”, a mărturisit dansatorul.

Lupta cu acuzațiile false și bullying-ul online

Unul dintre cele mai dificile aspecte ale divorțului mediatizat a fost valul de critici venit din partea publicului. Rareș Cojoc s-a simțit nedreptățit de felul în care a fost portretizat, negând categoric ideea că și-ar fi abandonat familia pentru carieră sau pentru o altă relație. Etichetele puse de necunoscuți pe rețelele de socializare au adăugat o presiune suplimentară peste o situație deja tensionată.

„M-a deranjat că s-a vorbit despre înșelat, pentru că mi s-au adus niște acuze care nu erau fondate. Eu știu cum am fost ca și om. Atunci începi să primești bullying pe rețelele de socializare. Toată lumea își dădea cu părerea, că am plecat cu alta să dansez în lumea largă. Nu mi-am părăsit familia. Au fost niște lucruri nefondate”, a explicat Rareș Cojoc, vizibil afectat de imaginea creată în mediul digital.

