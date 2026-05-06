Transformarea Andreei Popescu după despărțirea de Rareș Cojoc: „Mă simt extraordinar!” Deciziile care i-au schimbat viața la 40 de ani

Andreea Popescu a trecut în ultimii ani printr-un proces spectaculos de reconstrucție personală, arătând că maturitatea poate fi cea mai strălucitoare etapă a vieții. Acum, la 40 de ani, după o perioadă lungă în care rolul de mamă a trei copii a eclipsat nevoile proprii, ea a decis să facă o ruptură majoră de trecut și să se reconecteze cu propria feminitate.

Andreea a vorbit recent despre cum un eveniment dureros precum divorțul s-a transformat în punctul zero al unei vieți mult mai luminoase.

Declicul maturității și prioritizarea sinelui

Mulți ani, prioritățile Andreei au fost clar definite de viața de familie, însă această dăruire totală a venit la pachet cu o neglijare a propriilor dorințe. Vedeta recunoaște că pragul de 40 de ani a fost cel care a forțat-o să privească în oglindă și să ia atitudine față de propria persoană, după ce mult timp s-a lăsat pe ultimul loc. „Până la 40 de ani nu am avut o rutină. Îți spun sincer. Eram foarte delăsătoare. Dar după 40 de ani am început să slăbesc, am început să am grijă de mine, să folosesc creme”, a mărturisit ea pentru Libertatea, explicând că procesul de transformare nu este doar unul de suprafață, ci o decizie conștientă de a nu mai lăsa timpul să treacă pe lângă ea.

Divorțul ca punct zero al redescoperirii

Schimbarea de atitudine și aspectul radiant pe care Andreea îl afișează la evenimentele publice nu sunt doar rezultatul unor produse cosmetice, ci rodul unei restructurări interioare masive. Divorțul de tatăl copiilor săi a fost, fără îndoială, cea mai dificilă etapă, însă vedeta a ales să vadă în această separare o oportunitate de a se regăsi pe sine.

Această ruptură majoră a forțat-o să iasă din zona de confort și să investească în propria imagine și în sănătatea sa mentală. Dincolo de diete și îngrijire, ea subliniază că „femeile după 40 de ani au așa o revelație”, iar pentru ea, această revelație a însemnat să accepte că fericirea personală este esențială pentru echilibrul întregii familii.

Dincolo de creme și curajul de a accepta intervențiile estetice

Andreea Popescu nu se ferește să vorbească despre metodele la care apelează pentru a-și menține prospețimea, refuzând să propage mitul frumuseții obținute fără efort. Ea recunoaște cu o onestitate rară că, pe lângă disciplina riguroasă, procedurile moderne joacă un rol important în noua sa imagine. „Pe lângă creme bune, creme de calitate, mai folosesc și niște botox”, a explicat vedeta, punctând faptul că vizitele la clinicile de estetică și tratamentele corporale fac parte acum din noul ei stil de viață.

Această transparență este o dovadă de asumare, Andreea considerând că nu este nimic greșit în a folosi toate instrumentele disponibile pentru a te simți bine în pielea ta.

O nouă mentalitate despre trecerea timpului

Comparând experiența sa cu cea a generației anterioare, Andreea a observat o schimbare uriașă în modul în care este percepută vârsta. În timp ce în trecut acest prag era considerat începutul bătrâneții, astăzi el reprezintă apogeul încrederii în sine. „Pe vremea lui mama, după 40 de ani erai bătrână, viața se termina acolo. Mama când a împlinit 40 de ani a intrat în depresie. Eu nu. Mi se pare cea mai frumoasă vârstă, mă simt cel mai bine de până acum”, declară Andreea cu entuziasm. Mesajul ei este unul plin de speranță, susținând cu tărie că cifrele din buletin nu sunt un obstacol: „Niciodată nu m-am simțit așa frumoasă ca la vârsta asta de 40 de ani. Mă simt extraordinar”.

